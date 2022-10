Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Weggefährten würdigen den verstorbenen früheren Stadtdirektor Dr. Hans Lemmen, vor dem Amtsgericht gab es deutliche Kritik an der Polizei, und die Heilig-Geist-Stiftung hat jetzt wieder eine komplette Führungsspitze: Das müssen Sie am Mittwoch wissen.

Würdigung für Lemmen, Kritik an der Polizei

Wie sehr der am Montag verstorbene Dr. Hans Lemmen (l.) , hier beim Festakt zum 700-jährigen Bestehens der Stadt, Dülmen geprägt hat, würdigen zahlreiche Weggefährten und Politiker.

Mit deutlicher Kritik an der Polizeiarbeit endete am Dienstag der Prozess gegen einen 28-jährigen Dülmener, der vor dem Amtsgericht wegen versuchter Vergewaltigung angeklagt war. Der Mann, der eine Woche zuvor vor der Polizei geflohen war, wurde zu einer erneuten Bewährungsstrafe wegen einer Nötigung verurteilt. Mehr in der heutigen Ausgabe.

Weggefährten und Politiker zeigen sich betroffen über den Tod von Dr. Hans Lemmen. Als Stadtdirektor hat er die Entwicklung Dülmens mitgeprägt, auch im Ruhestand nahm er mit großem Interessen Anteil an ihrer weiteren Entwicklung. Eine ausführliche Würdigung lesen Sie in der DZ von Mittwoch.

Gleich drei Führungspositionen konnte die Heilig-Geist-Stiftung neu besetzen. Während es bei einem Posten eine Übergangszeit gibt, wurden zwei andere vakante Stellen neu besetzt.

Im Nachholspiel der Kreisliga A erkämpfte sich am Dienstagabend DJK Rödder in Seppenrade einen 2:1-Sieg. Entsprechend groß war der Jubel. „Ich bin super glücklich“, sagt Trainer Ahmed Ibrahim. Der Siegtreffer fiel in der 95. Minute.

Der Kampf gegen den Hunger in der Welt hat einige Rückschläge erlitten. Wie nimmt jemand, der seit Jahren die Arbeit der Welthungerhilfe unterstützt, diese Nachricht auf? Das fragte die DZ Hans-Rüdiger König alias Westcoast-Hannes. Das gesamte Interview lesen Sie in der heutigen Ausgabe.

Sportergebnisse:

Fort. Seppenrade - DJK Rödder 1:2 (0:1)

Wetter:

Anfangs kompaktere Wolkenfelder. Am Nachmittag wechseln sich sonnige und wolkige Phasen ab, bis 19 Grad. Mäßiger, in Böen frischer Südwestwind.

Verkehr:

Der Kreis Coesfeld blitzt heute auf der L 580, die Polizei auf der K 12 bei Rorup.

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.