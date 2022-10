Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Ein Baum in der Mitte eines Fotorahmens, eine Theatergruppe ohne Spielort und ein Angeklagter auf der Flucht. Dies müssen Sie heute in Dülmen wissen.

Das müssen Sie wissen:

Das eingerahmte Haus Visbeck gibt es jetzt dank eines XXL-Fotorahmens. Aber: Direkt hinter dem Rahmen steht ein Baum - und das auch noch in der Mitte (Foto). Münsterland e.V. als Initiator der Aktion möchte das Problem angehen.

Am Freitagabend, bei der Generalversammlung, wird der Heimatverein seine Theaterabteilung offiziell auflösen. Grund: Es fehlt in dem Dorf ein Ort für Aufführungen. Eine kleine Hoffnung: Sollte sich irgendwann eine Örtlichkeit in Rorup ergeben, kann die Theatergruppe wieder zurück ins Leben gerufen werden.

Für eine spektakuläre Flucht und eine Menge Aufregung sorgte am Dienstagvormittag ein 28-jähriger Dülmener auf der Lüdinghauser Straße. Während sich Passanten um den auf einem Dach stehenden Mann sorgten, weil er drohte, sich etwas anzutun, versuchte der Mann, sich einem Gerichtstermin zu entziehen.

Die Landesliga-Volleyballerinnen des TV Dülmen sind mit einem 3:0-Sieg über Aasee III auf Rang fünf geklettert. Die Adler-Damen aus Buldern um Annika Blaschke (Foto) unterlagen knapp mit 2:3 gegen Tabellenführer Riesenbeck. Sportergebnisse: Termine: Infoveranstaltung der Stadt mit Vorstellung der Windenergie-Projekte, 18 Uhr, Aula des Schulzentrums.

Sportergebnisse

Kreisliga A: Turo Darfeld - DJK Rödder 3:2 (1:0).

Wetter:

Zunächst grau oder trüb, ab dem Mittag freundlicher. Die Temperaturen erreichen 13 bis 15 Grad und der Wind weht schwach und zeitweise böig aus Ost.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster

Geschwindigkeitskontrollen auf der L 551 Dülmen/Hausdülmen.

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg. Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.

Die Bahnunterführung am Haverlandweg ist im Zuge der laufenden Umbauarbeiten zur Fahrradstraße gesperrt.