Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Unternehmen und Investoren stellen bei einer Infoveranstaltung ihre Pläne bezüglich der Windkraft vor, die Dülmener Markthändler schätzen das Konsumverhalten der Kunden unterschiedlich ein und ein größerer Polizeieinsatz weckte in der Nacht einige Menschen in Buldern: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Nuri Gültekin und Bayram Balci haben das Gefühl, dass seit dem Krieg in der Ukraine weniger Besucher auf dem Markt in Dülmen sind. Diese Beobachtung teilen aber nicht alle Markthändler. In einem sind sie sich aber einig: Ein Zögern beim Einkauf spürt man definitiv. Was Marktbesucher und Händler zu sagen hatten, lesen Sie in der Mittwochsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Die Stadt Dülmen möchte bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden. In einer Infoveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch, 19. Oktober, stellen Unternehmen und Investoren vor, an welchen Stellen sie Windkraftanlagen errichten möchten und welche Größe diese haben sollen.

Viele Menschen haben sich am Dienstagmorgen in Buldern gefragt, was in der Nacht in Buldern los war. Sie waren gegen 2 Uhr von einem ohrenbetäubenden Lärm geweckt worden. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen größeren Polizeieinsatz.

Bei einem Rundgang durch die Wälder oder Landschaftsschutzgebiete in Dülmen erkennt der Förster Klaus Benze mit seinem Fachwissen sofort, dass neben der heimischen Flora und Fauna auch fremde Arten ihren Weg in unsere Ökosysteme gefunden haben. Neben den heimischen Arten haben sich Pflanzen und Tiere wie der Riesen-Bärenklau, das Indische Springkraut und der Waschbär in Dülmen etabliert.

Beruflich etwas Neues zu wagen, erfordert gerade von jungen Menschen Mut. Dennis Schulz hat diesen Mut gehabt und es hat sich gelohnt. Nach seiner Schulzeit machte er eine Ausbildung bei der Firma Kortenhorn zum Zentral-Heizungs- und Lüftungsbauer. Nachdem die Firma aufgegeben wurde, hatte Dennis Schulz Ende 2017 den Mut sich selbstständig zu machen mit dem eigenen Sanitär-, Heizungs- und Klimabetrieb.

Nach den Herbstferien bleibt das Wasser in den städtischen Turn- und Sporthallen kalt. Die Maßnahme zum Energiesparen werde fortgesetzt, schreibt die Stadt auf DZ-Anfrage. Wie es auf den Sportplätzen weitergeht, entscheiden die Vereine.

Wetter:

Anfängliche Nebelfelder lösen sich bis zum Mittag auf. Danach wird es sonnig und es bleibt trocken. Höchstwerte: 16 bis 17 Grad. Der Wind kommt schwach aus Südost bis Süd.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster.

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg.

Die Bärenstiege ist wegen Dacharbeiten gesperrt.