Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Dülmen

Der Bürgertreff zog viele Besucher an. Die Vorbereitungen - und damit die Sperrungen - zur Kirmes starten. Und 25 Teilnehmer stellen bei einem „dringenden Bedürfnis“ ihre Toilette zur Verfügung. Dies müssen Sie am Mittwoch in Dülmen wissen.

Von Patrick Hülsheger