Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das Sozialkaufhaus MuM 24 sucht nach Töpfen und Besteck. Essen auf Rädern gibt es seit 50 Jahren in Dülmen. Und vier Läufer haben sich auf die Strecke beim Berlin Marathon begeben.

Am Mittwoch soll die Umgestaltung der Overbergstraße starten, für die in den nächsten Wochen Sperrungen erforderlich sind.

Das müssen Sie wissen:

Am 10. April 1972 wurde in Dülmen zum ersten Mal „Essen auf Rädern“ serviert. Nun kamen die ehrenamtlichen Helfer zusammen, um das 50-jährige Bestehen des Dienstes zu feiern und verdiente Helfer zu ehren.

Das Sozialkaufhaus MuM 24 packt praktische Begrüßungspakete für Geflüchtete und ist jetzt auf Unterstützung angewiesen. Denn es fehlen besonders Töpfe und Besteck, damit die nach Dülmen Geflüchteten ihre Erstausstattung bekommen können.

Zum letzten Abendmarkt vor der Winterpause lädt Dülmen Marketing am heutigen Mittwochabend ein. In der Zeit von 17 bis 21 Uhr werden auf dem Marktplatz Spezialitäten angeboten, von ungarischen und griechischen Leckereien über Aperol Spritz bis Wein. Neben dem einen oder anderen Viktor-Partner, der sich am Mittwochabend präsentieren wird, gibt es Livemusik: Ab 18 Uhr tritt die Band „All out“ auf.

Eine neue Brücke in nur 40 Tagen: Die Firma Echterhoff aus Westerkappeln hat beim Pilotprojekt in Dülmen vor gut zwei Jahren gezeigt, dass und wie das möglich ist. Das Können der Expressbrücken-Bauer war nach dem Hochwasser im vergangenen Jahr sehr gefragt. Aktuell arbeiten sie auf der A2.

Jan und David Eiersbrock sowie Heiko Spitzer und Hubert Eiersbrock starteten beim Berlin-Marathon und waren von der Atmosphäre begeistert. Unterstützt wurde das Quartett an der Strecke von Susanne und Robert Dalhues.

In den städtischen Turn- und Sporthallen steht den Sportlerinnen und Sportlern ab sofort kein Warmwasser mehr zur Verfügung. Diese Regelung gilt zunächst bis zum Ende der Herbstferien (16. Oktober). Jogger und Walkerinnen haben in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, im Sportzentrum Süd unter Flutlicht zu trainieren - allerdings nur noch an zwei Tagen pro Woche. Dazu wird ab Montag, 17. Oktober, die Joggingstrecke mit den Fitnessgeräten montags und mittwochs zwischen 18 und 21 Uhr beleuchtet.

Termine:

17 bis 21 Uhr, letzter Abendmarkt des Jahres, Livemusik von „All out„ Marktplatz

Wetter:

Anfangs bewölkt, gebietsweise Regen, später wartet ein Mix aus Auflockerungen und Schauern, 12 bis 13 Grad. Schwacher, zeitweise mäßiger Südwestwind.

Verkehr:

A 43, Dülmen-Nord: Sperrung Abfahrt in Richtung Fahrtrichtung Münster

Sperrung in der Overbergstraße zwischen der Stolbergstraße und dem Dalweg.

Ausfall der Ampel Lüdinghauser Straße/Bischof-Kaiser-Straße wegen Umrüstungsarbeiten.