Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Die Telekom führte gestern Arbeiten wegen des Internet- und/oder Telefonausfalls in der Marktstraße durch, die Markt-Apotheke zeigte der DZ, wie Rezepturen hergestellt werden und die Arbeiten für den Wolfschutzzaun in der Wildpferdebahn gehen gut voran: Das müssen Sie heute wissen.

Nach Arbeiten in der Marktstraße funktioniert zumindest bei einigen Betroffenen wieder Telefon und/oder Internet.

Das müssen Sie wissen:

Zumindest erste Betroffene, darunter die DZ, können aufatmen: Bei ihnen funktioniert seit Dienstagnachmittag wieder Internet und/oder Telefon. Zuvor hatte die Telekom Arbeiten in der Marktstraße durchgeführt. Kritik an dem Telefonanbieter kommt von der Stadt, die sich zu Unrecht als den Schuldigen hingestellt sieht. Die Telekom geht nach eigenen Angaben davon aus, dass „heute im Laufe des Tages die Arbeiten abgeschlossen werden können.“

Wie viele Schritte bei der Herstellung einer Rezeptur in der Apotheke durchlaufen werden, ahnen wohl die wenigsten Kunden. Bei der Herstellung ist Konzentration gefragt, denn hier kommt es auf jedes Milligramm an. Die Markt-Apotheke stellte der Dülmener Zeitung ihre Arbeit vor. Den Bericht lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Mittwoch oder im E-Paper.

Das digitale Identifikationssystem für Mülltonnen hat den Praxistest bestanden. Seit März sind im Abfuhrbezirk 6 die Restmüllbehälter mit einem kleinen Transponder ausgestattet worden. Das „Ident-System“ soll dabei helfen, unangemeldete Tonnen zu erfassen, Reklamationen zu erleichtern und Fehler bei der Gebührenrechnung zu vermeiden.

Am Tag des offenen Denkmals waren sowohl das ehemalige US-Depot als auch die Marienkapelle in Visbeck für Besucher geöffnet. Die Zahl der interessierten Besucher - nicht nur aus Dülmen - wuchs gegen Nachmittag stetig an. Vom Depot konnten die Besucher jedoch nicht viel sehen, Führungen wurden hier keine angeboten.

Gut voran gehen in der Wildpferdebahn die Arbeiten für den Wolfschutzzaun. Innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen soll ein Großteil der Arbeiten abgeschlossen sein.

13 Titel konnten die Leichtathleten der TSG Dülmen bei den Kreiseinzelmeisterschaften in Olfen sammeln. Zudem gab es zahlreiche Silber- und Bronzemedaillen für die Blau-Gelben. Zwei Athleten holten gleich drei Kreismeistertitel.

Wetter:

Heute wartet ein Wechsel aus dichteren Wolken und einigen freundlichen Phasen, zwischendurch Schauer, bis 20 Grad. Der Wind weht schwach aus nördlicher Richtung.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.