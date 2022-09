Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Die Innenstadt findet bei Passanten wenig Zuspruch. Die Fahrrad-Reparaturstation wird beklaut. Und die A-Junioren der DJK Dülmen feiern zwei Tor-Festivals. Dies müssen Sie am Mittwoch in Dülmen wissen.

Das müssen Sie wissen:

Die Zahlen sind erschreckend: Bei vier Terminen im Mai sind in der Dülmener Innenstadt deutlich weniger Passanten gezählt worden als in der Kreisstadt Coesfeld oder in der kleineren Nachbarstadt Lüdinghausen. Was sind die Gründe?

Weil immer mehr Menschen mit dem Fahrrad auch in Innenstädten unterwegs sind, gibt es in vielen Städten wie auch Dülmen Reparaturstationen. Die Säulen ermöglichen rund um die Uhr verschiedenste Reparaturen - wenn nicht gerade das Werkzeug fehlt. Wie bei der Station an der Viktorstraße.

Aufatmen am Dülmener Bahnhof: Nachdem der Aufzug dort seit Montag wegen Vandalismusschäden still stand, wurde er im Laufe des Dienstages repariert.

Ab Ende September haben gleich sechs junge Dülmenerinnen und Dülmener die Chance ihre Kunstwerke auszustellen. Zum einen, um der Jugend mehr Präsenz zu geben und zum anderen, weil die Ausstellungspremiere von Marius Stutte im vergangenen Jahr so ein großer Erfolg war.

Helga Bräuer besucht neuerdings Kinder des Familienzentrums St. Anna zur regelmäßigen Lesestunde. Die 82 Jahre alte Bewohnerin des Heilig-Geist-Stifts nimmt die Kinder als „erfrischend unvoreingenommen" wahr

Gleich zwei Siege gab es für die A-Junioren der DJK Dülmen. Nach einem 11:1 gegen Borussia Darup, fuhr das Team von Trainer Philipp Bauer einen 5:1-Erfolg gegen Vorwärts Lette ein. Bauer lobte sein Team für eine geschlossene Leistung.

Wetter:

Morgens noch Schauer und mitunter Gewitter, später fast durchweg trocken bei Sonne und Wolken, dazu 25 bis 26 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest.

Termine:

Messe „Digitalisierung am Bau“der Baugewerken-Innung von 12.30 bis 18 Uhr in den Handwerksbildungsstätten am Ostdamm

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.