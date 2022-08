Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Viele Dülmener tanken noch einmal voll, bevor der Tankrabatt ausläuft und die Spritpreise wieder steigen. Wie die Dülmener den Tankrabatt bewerten und welche Alternativen sie zum Auto sehen, erfuhr die DZ an der Zapfsäule. Den Bericht lesen Sie in der Mittwochsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Eine überraschend gut erhaltene und reich verzierte Totenkrone haben Archäologen jetzt in Dülmen entdeckt. Während die Kronen in Westfalen in Gräbern bisher kaum bekannt sind, sind diese in den untersuchten Dülmener Gräbern wohl kein Einzelfall.

An vielen Stellen in Dülmen dürfen Erntewillige sich frei an Obstbäumen- und Sträuchern bedienen. Dies scheint von den Bürgern gut angenommen zu werden. Um eine Übersicht über die verschiedenen Standorte zu verschaffen, arbeitet die Stadt aktuell an einer Obstbaumkarte.

Endlich gibt es einen Termin für eine mündliche Verhandlung bei der seit vier Jahren laufenden Klage zur Allee-Abholzung. Am 28. September, ab 10 Uhr, werden sich vor dem Verwaltungsgericht in Münster der BUND-Landesverband als Kläger, der Kreis Coesfeld als Beklagter sowie die beigeladene Stadt Dülmen gegenübersitzen.

Gleich zwei Märkte stehen in dieser Woche auf dem Programm von Dülmen Marketing: Am Mittwochabend, 31. August, startet ab 17 Uhr der Feierabendmarkt auf dem Marktplatz. Nur drei Tage später am Samstag, 3. September, folgt ab 10 Uhr der Samstagsmarkt mit Büchermeile.

Doppelt Grund zur Freude hatte Hausdülmens Damen-Trainer Thomas Langen. Seine Mannschaft startete mit einem 4:2-Sieg in die Kreisliga A. Zudem schlossen sich drei weitere Spielerinnen den Hausdülmener Fußball-Frauen an.

Termine:

17 bis 21 Uhr, Abendmarkt mit Livemusik der Chinchillas, Marktplatz.

Wetter:

Der Tag startet bewölkt, mitunter freundlich und trocken. Am Nachmittag und Abend mehr Sonne, dazu 23 bis 25 Grad. Der Nordostwind weht mäßig und leicht böig.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.