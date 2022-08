Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Diesen Sonnenaufgang hat DZ-Leser Manfred Hentschke am frühen Morgen zwischen Dülmen und Rorup fotografiert.

Das müssen Sie wissen:

Derzeit verkehrt nur noch ein Zug der Linie RE 42, statt wie bisher zwei. Das trifft vor allem jugendliche aus Sythen, die in Dülmen zur Schule gehen, hart. Außerdem können RE 42 sowie RE 2 in Dülmen aktuell oft nur mit Mühen und Quetschen betreten werden. Mehr dazu lesen Sie in der Mittwochsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Nur durch Zufall war ein 45-jähriger Dülmener auf die Anklagebank geraten. Mit weitreichenden Folgen: Der gelernte Tischler muss eine mehrjährige Haftstrafe antreten. Das Schöffengericht Dülmen verurteilte den Mann wegen Handels und Besitz von illegalen Betäubungsmitteln.

Dülmenerinnen und Dülmener, die als Flüchtlinge aus Afghanistan kamen, wollen ihre eigene Kultur vorstellen: Das „Afghanistan-Mosaik“, unter dieser Überschrift steht der Kulturabend am kommenden Samstag, 27. August, im einsA.

Am 24. September steigt im düb wieder das Last Chance To Dance Festival. Und dieses Mal haben die Besucher sogar erstmalig die Möglichkeit sich symbolisch das Ja-Wort zu geben. Auch für Kinder gibt es zudem einige Beschäftigungsmöglichkeiten.

In Rorup wird am Wochenende ein neuer Westfalen-Meister gesucht: Hier findet die Westfalen-Meisterschaft der Schäferhunde im Sporthunde- und Agility-Bereich statt. Die Hunde werden dabei in den Bereichen Fährtenarbeit, Unterordnung und Schutzdienst geprüft.

Klare Siege aber auch deutliche Niederlagen gab es am ersten Spieltag für die heimischen Nachwuchs-Fußballer. Besonders erfolgreich waren die TSG-Juniorinnen. Alle vier Mannschaften gewannen am ersten Spieltag ihre Partien.

Wetter:

Heute wieder viel Sonne, allerdings mit manchmal kompakteren Wolken, dazu heiße 31 bis 33 Grad. Der Wind weht durchweg schwach ohne bevorzugte Richtung.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Halbseitige Sperrung des Mühlenweges zwischen der Kreuzung Kapellenweg und der Hausnummer 51, mit Baustellenampel.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.