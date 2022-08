Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Dülmen

Reichlich Betriebe nehmen an der Berufsmesse des Berufskollegs teil, Elisabeth und Heinz Armeloh blickten im Rahmen der DZ-Sommeraktion hinter die Kulissen des Allwetterzoos in Münster und das Dülmener Gesundheitsforum bietet in diesem Jahr wieder Vorträge an: Das müssen Sie heute wissen.

Von Tatjana Thüner