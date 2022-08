Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Die Schützen in Rödder feiern ihr Jubiläum mit etwas Verspätung, den Damen gebührt beim 66er-Turnier der erste Aufschlag und Dülmener Geschäftsleute lassen ihre Kunden auf die Toilette. Das sollten Sie heute in Dülmen wissen.

Das müssen Sie wissen:

Im zweiten Anlauf soll das Projekt „Nette Toilette“ in Dülmen umgesetzt werden. Dabei können Menschen kostenlos die Toiletten von Restaurants oder Geschäften nutzen. Das Projekt gibt es bereits in vielen anderen Städten - auch im Kreis Coesfeld.

Im vergangenen Jahr wollte die Schützenbruderschaft St. Michael Rödder das 275-jährige Bestehen mit einem Festumzug und Kaiserschießen feiern. Doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Und so wird das Jubiläum ein Jahr später gefeiert, das normale Schützenfest um einen Tag verlängert.

Ein Mal quer durch die Rockgeschichte geht es in wenigen Tagen bei der Truck-House-Rocknacht von Rorup.net am Samstag, 13. August. Zu Gast in dem Ortsteil ist die Band Crude Steel.

Schwer verletzt wurde ein 40-jähriger Autofahrer aus Dülmen bei einem Unfal am späten Montagabend. Noch kann die Polizei nichts zur Unfallursache sagen. Die Ermittlungen dauern an.

Am Mittwoch beginnt das traditionelle 66er-Doppelturnier der DJK TC Dülmen. Den Damen gebührt bei der Ladies Night der erste Aufschlag. Gespielt wird bis zum späten Samstagabend. Es ist die 30. Auflage des beliebten Tennis-Turniers.

Termine:

Kinderflohmarkt auf dem Bendix-Gelände, 10 bis 16 Uhr

Klangspuren mit dem Datastico-Akkordeonorchester Olfen, 18 Uhr, Außenbühne Anna-Katharinenstift Karthaus

Sport im Park: Evening-Fitness mit den Tanzsportfreunden, 18.30 bis 19.30 Uhr im Schlosspark

Wetter:

Ein sonniger Tag mit leichter Bewölkung. Höchsttemperaturen von 31 bis 33 Grad. Der Wind weht schwach, am frühen Nachmittag mäßig aus Südwest.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Halbseitige Sperrung des Mühlenweges zwischen der Kreuzung Kapellenweg und der Hausnummer 51, mit Baustellenampel.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.