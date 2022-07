Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Mit der DZ ging es zum Flughafen Münster-Osnabrück, in der Roruper Kirche gibt es einen offenen Bücherschrank, und heute steigt der nächste Feierabendmarkt vor dem Rathaus: Das ist am Mittwoch wichtig.

Das müssen Sie wissen:

Silke Altrogge und Familie bekamen bei der DZ-Sommeraktion einen Einblick in die Arbeit am Flughafen Münster-Osnabrück. Hauptaugenmerk lag auch auf der Werksfeuerwehr mit zwei neuen Fahrzeugen.

Merfelds frühere Kita-Leiterin Sarah Schröder ist als Verbundleitung in der Pfarrei St. Martinus in Herten-Westerholt tätig und damit für sechs Einrichtungen mit mehr als 330 Kindern verantwortlich. Die Basis hat die ausgebildete Erzieherin aber weiterhin im Blick, die Arbeit mit Kindern liegt ihr nach wie vor am Herzen. Ein ausführliches Porträt lesen Sie in der heutigen DZ.

In der Kirche St. Agatha in Rorup gibt es einen sogenannten Offenen Bücherschrank. Er ist bereits gut gefüllt und wartet auf Leserinnen und Leser. Aufgestellt hat ihn die Dorfgemeinschaft.

Noch nicht abgeschlossen sind die Ermittlungen der Polizei nach dem Brand zweier Transporter in einer Firmenhalle. Momentan deutet vieles auf Brandstiftung hin, heißt es auf DZ-Anfrage hin. Weiterhin dankbar sind die Ermittler für Hinweise.

Nicht nur bei den Profis in der Bundesliga, auch im Amateurfußball werden Ablösesummen fällig. Im Falle der 18 Kicker, die von TSG zur DJK Dülmen wechseln, immerhin 9000 Euro. Aber auch andersherum, von der DJK zur TSG, wurde jetzt ein Wechsel bekannt.

Termine:

ab 17 Uhr, Feierabendmarkt auf dem Marktplatz, Livemusik von der Band AIR

18.30 bis 19.30 Uhr, Sport im Park: Evening Fitness mit den Tanzsportfreunden, Schlosspark

Wetter:

Der Tag beginnt mit Sonne und lockeren Wolken. Ab Mittag werden die Wolken dichter, meist trocken bei 20 bis 22 Grad. Überwiegend schwacher Nordwest- bis Nordwind.

Verkehr:

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Halbseitige Sperrung des Mühlenweges zwischen der Kreuzung Kapellenweg und der Hausnummer 51, mit Baustellenampel.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.