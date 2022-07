Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Hinter Dülmen liegen der heißeste Tag des Jahres, in Börnste wird gerade eine neue Kapelle gebaut, und auf den Grillplätzen der Stadt darf nicht meh gegrillt werden: Das müssen Sie heute wissen.

Am Haus Waldfrieden wird derzeit eine kleine Kapelle gebaut.

Das müssen Sie wissen:

So heiß war es in diesem Jahr bislang noch nicht: Auf 37,4 Grad kletterte am Dienstagnachmittag das Thermometer der DZ-Wetterstation. Abkühlung suchten dabei zahlreiche Dülmener im düb, das dementsprechend voll war.

In den 70er-Jahren hat Brigitte Schmid in einer Weberei und Stickerei gearbeitet. Eine exklusive Führung hat die Gewinnerin der DZ-Sommeraktion an diese Zeit erinnert. Sie hat tiefe Einblicke in die Produktpalette der Firma Huesker bekommen.

Kein Grillen mehr auf den Grillplätzen: Die Stadt Dülmen hat jetzt offenes Feuer auf den Grillplätzen in Merfeld, Rorup und Hiddingsel verboten. Grund ist die hohe Waldbrandgefahr.

An einem alles andere als alltäglichen Projekt arbeiten derzeit Handwerker auf dem Gelände des Restaurants Waldfrieden in Börnste. Im kleinen Wäldchen entsteht bis Herbst nach den Plänen von Bernd Hegemann (Buldern) eine kleine Kapelle. Ein Herzensprojekt von Ulrike Knepper. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der heutigen DZ.

Seit Januar unterstützt Elizaveta Smirnova die Pfarrgemeinde St. Pankratius in Buldern musikalisch. Doch die 47-Jährige hat nun andere Pläne: Sie hat sich in Düsseldorf an der Robert-Schumann-Hochschule für das Fach Kirchenmusik beworben.

Es soll ein großer Dankeschön-Abend werden: Ehrenamtliche Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer lädt die Stadt Dülmen am 16. September nach Börnste ein. Dort soll in einem Zelt gefeiert werden.

Staffelleiter Horst Dastig hat die Spielpläne für die Kreisligen A bis D veröffentlicht. Die DJK Dülmen empfängt zum Auftakt der A-Liga-Saison die Reserve der TSG Dülmen. Pech hat Aufsteiger DJK Dülmen II, der mit einem Auswärtsspiel startet.

Termine:

18.30 bis 19.30 Uhr, Sport im Park: Evening Fitness mit den TanzSportFreunden, Schlosspark

Wetter:

Anfangs noch Sonne, dann ziehen Schauer und Gewitter auf, örtlich Starkregen, schwülwarm bei 28 Grad. Der Wind dreht auf West, bei Gewittern sind Sturmböen möglich.

Verkehr:

Der Kreis Coesfeld blitzt heute auf der Billerbecker Straße.

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 in Leversum bis kurz vor der Einmündung Daldrup.

Halbseitige Sperrung des Mühlenweges zwischen der Kreuzung Kapellenweg und der Hausnummer 51, mit Baustellenampel.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.