Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Feuerwehr in der Schule und eine Leserin im Schloss

Dülmen

Die Feuerwehr kämpft sich in der Marienschule durch den Rauch, eine DZ-Leserin erkundet Schloss Nordkirchen, und am Rathaus sind die öffentlichen Toiletten gesperrt: Das ist heute in Dülmen wichtig.

Von Kristina Kerstan