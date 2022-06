Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Die Zahl der Kirchenaustritte steigt. Sechs Spielerinnen und ein Spieler von GW Hausdülmen fahren zur Indiaca-WM. Und die DZ verlost Karten für die Karl-May-Festspiele in Elspe. Das müssen Sie heute in Dülmen wissen.

Das müssen Sie wissen:

Während sich Schüler und Lehrer in den Sommerferien befinden, rücken an zahlreichen Schulen in Dülmen die Bauarbeiter an. In den kommenden Wochen wird an etlichen Schulen gebaut und saniert, beispielsweise am Berufskolleg.

Die Dülmener Zeitung verlost am Mittwoch unter ihren Abonnenten fünfmal zwei Eintrittskarten für die Karl-May-Festspiele in Elspe. Wer die begehrten Tickets gewinnen will, der sollte am heutigen Mittwoch, 29. Juni, um Punkt 15 Uhr die Nummer 02594/95678 anrufen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Immer mehr Dülmener kehren der Kirche den Rücken: Weit über 300 Austritte gab es im vergangenen Jahr. Und auch aktuell sind die Termine am Amtsgericht auf Wochen ausgebucht.

Im Leben von Marlies Stork-Schwabe spielen Kinder weiterhin eine wichtige Rolle. Die frühere Leiterin der Paul-Gerhardt-Schule gestaltet in vielfältiger Weise ihren Ruhestand, verrät sie der DZ. Dazu gehören nicht nur Reisen oder das Erlenen einer neuen Sportart. In ihrer ehrenamtlichen Arbeit stehen wieder Kinder im Mittelpunkt. Das ausführliche Porträt lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Mittwoch.

Nach dreiwöchiger Pause, bedingt durch das Weinfest, geht es für Dülmen Marketing nun auch mit der Organisation der Samstags- und Feierabendmärkte weiter. Am heutigen Mittwoch, 29. Juni, findet ab 17 Uhr der Juni-Feierabendmarkt auf dem Marktplatz statt. Musikalisch ist ein alter Bekannter zu Gast: Tenor, Opernsänger und Vocal-Coach Sebastiano Lo Medico trat zuletzt beim Weinfest auf.

Sechs Spielerinnen und ein Spieler von Grün-Weiß Hausdülmen fahren Anfang August zur Indiaca-Weltmeisterschaft nach Luxemburg. Die Titelkämpfe waren verschoben worden, entsprechend schwierig war die Vorbereitung.

Termine:

9 bis 12 Uhr sowie 14 bis 16 Uhr, Spielplatzaktion auf sechs Spielplätzen im Stadtgebiet

ab 17 Uhr, Abendmarkt auf dem Marktplatz, mit Livemusik von Sebastiano Lo Medico

Sport im Park: 18 bis 19 Uhr Pilates 19 bis 20 Uhr Rückenfit, jeweils mit dem Kneippverein Dülmen, Schlosspark

Wetter:

Der Tag startet sonnig, ab Mittag bilden sich vermehrt Quellwolken, vereinzelt Schauer bei 24 und 26 Grad. Der Wind weht schwach aus wechselnden Richtungen.

Verkehr:

Der Hüttenweg ist wegen der Fahrbahnsanierung teilweise gesperrt.

Vollsperrung der B 474 zwischen Kreuzung K 16 und Kreisverkehr Seppenrade.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.