Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Die AvD-Schüler bereiteten für das Wochenende eine Ausstellung vor, am Bahnhof geht es derzeit hektisch zu und die Arbeiten der neuen Kindertagesstätte an der Gewerbestraße in Buldern laufen derzeit auf Hochtouren: Das müssen Sie heute wissen.

Am Wochenende kann die Ausstellung „Kunst.Geschichte.Textil“besucht werden

Das müssen Sie wissen:

Am Bahnhof ist es derzeit sehr hektisch: Autofahrer stellen sich auf Grünflächen, Fahrradfahrer müssen sich ein Plätzchen suchen und Fußgänger müssen irgendwie sehen, wie sie sicher zu ihrem Zug kommen. Und dazu kommen derzeit noch die Busse des Schienenersatzverkehrs. Aktuell nicht gerade leicht. Den kompletten Artikel lesen Sie in der Mittwochsausgabe der DZ oder im E-Paper.

In allerbester Gangstermanier wollten sie dem Mann eine Lektion erteilen. „Doch dann ist es anders gelaufen als ausgemalt“, fasste der Strafverteidiger die Einlassung seines Mandanten zusammen. Aus Ärger über schlechtes Marihuana fasste dieser den Plan, den Drogendealer gehörig abzuziehen.

Die ersten Kunstwerke sind angebracht, weitere werden derzeit installiert: An der Friedrich-Ruin-Straße 34, in den früheren Räumen der Neuapostolischen Kirche, ist am Wochenende die Ausstellung „Kunst.Geschichte.Textil“ zu sehen. Oberstufenschülerinnen und -schüler des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums haben sich mit der textilen Vorgeschichte ihrer Schule beschäftigt und diese auf unterschiedliche Art und Weise aufgearbeitet.

Die Arbeiten der neuen Kindertagesstätte an der Gewerbestraße in Buldern Laufen derzeit auf Hochtouren. Architekt Jochem Weber ist zuversichtlich, dass die Kita wie geplant bis Juli 2023 fertig sein wird. Nun gab es den - etwas verspäteten - symbolischen Spatenstich an der Baustelle.

Fünf Sportvereine, zehn Themen und 30 Einzelaktionen: Beim Sport im Park (27. Juni bis 6. August) wird wieder einiges geboten – und das ganze kostenlos und völlig unkompliziert, weil ohne Anmeldung. Ort des Geschehens ist der Schlossparks.

Termine:

16 Uhr, Eröffnung Ausstellung „Kunst.Geschichte.Textil“ des Annette-Gymnasiums, Friedrich-Ruin-Straße 34 (frühere Neuapostolische Kirche)

17 bis 24 Uhr, Weinfest im Bendix-Park

Wetter:

Heute den ganzen Tag über viel Sonne. Es wird deutlich wärmer als zuletzt mit 25 bis 27 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordost bis Nord.

Verkehr:

Bauarbeiten auf der Strecke Münster-Ruhrgebiet behindern den Bahnverkehr. Zwischen Dülmen und Haltern verkehren Busse als Schienenersatzverkehr. Nach Münster fährt ausschließlich der RE42. Der RE2 fällt zwischen Dülmen und Münster aus.

Vollsperrung der K 11 zwischen der Einmündung K 11/K 12 (Buxtrup) und der Einmündung K 11/K 18 bei Buldern, Anlieger bis Baustelle frei.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.