Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Die 10c der Marienschule lernte, welche Versicherungen für sie wichtig sind, auf der Strecke des RE2 und RE42 gibt es im Juni Baumaßnahmen und in diesem Jahr findet wieder ein Kunsthandwerkermarkt in Hausdülmen statt: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Auf reichlich Schienenersatzverkehr in Form von Bussen müssen sich Pendler im Juni einstellen. Grund dafür sind diverse Baumaßnahmen. Der RE2 und der RE42 sind in der Zeit vom 10. bis 24. Juni auf verschiedenen Abschnitten betroffen. Genaueres lesen Sie in der Mittwochsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Welche Versicherung man braucht und welche eben nicht, das lernten die Schüler der 10c von der Marienschule nun. Sabine Kuhlbusch, Bildungstrainerin der Verbraucherzentrale, brachte den Jugendlichen das Thema näher. Dabei zeigte sich bei den Schülern das ein oder andere Vorurteil.

In diesem Jahr findet nach den Corona bedingten Absagen wieder ein Kunsthandwerkermarkt in Hausdülmen statt. Auf die Organisatoren wartet allerdings noch viel Arbeit. Ganz besonders bei der Suche nach weiteren Ausstellern.

Der städtische Fachbereich Jugend und Familie bietet die ersten drei Wochen der Sommerferien ein verlässliches Betreuungsangebot für Kinder in der Neuen Spinnerei an. Anmeldungen sind noch bis zum 3. Juni möglich.

1004 Arbeitslose meldete die Agentur für Arbeit für den Geschäftsstellenbezirk Dülmen zum Monatsende. Die Arbeitslosenquote liegt weiterhin bei 2,7 Prozent.

Im Rahmen der Generalversammlung von Jugend 70 Merfeld ehrte Berthold Kreuznacht das Gründungsmitglied Josef Hüppe. Neu im Vorstand des TT-Vereins, der ein Novum in der Vereinsgeschichte hat, ist Damian Kleinert.

Wetter:

Heute scheint bei meist lockeren Wolken zeitweise die Sonne, ab Mittag sind einzelne Schauer möglich, 17 bis 19 Grad. Schwacher bis mäßiger aus West- bis Südwestwind.

Verkehr:

Der Kreis Coesfeld blitzt heute auf der Coesfelder Straße und Nordlandwehr.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.