Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Ein ganz besonderes Projekt der Quarzwerke in Haltern ist am Dienstag in Betrieb genommen worden: die riesige Solaranlage auf dem Silbersee III. Hierbei handelt es sich um die größte schwimmende Solaranlage Deutschlands.

Beim Stadtradeln 2022 sind die Dülmener deutlich mehr in die Pedale getreten als im Vorjahr. Bei aktuell 191.947 Kilometern steht die Stadt - und das Gesamtergebnis von 2021, das bei 133.718 Kilometer lag, ist damit schon längst übertroffen. 98 Teams waren diesmal mit dabei, genau 38 mehr als 2021.

Nach zwei Jahren Zwangspause soll es 2022 endlich wieder einen Bürgertreff geben - mit einigen Neuerungen. Ab sofort können sich Vereine und Organisationen dafür bei der Stadt Dülmen anmelden.

Gregor Leydag, früherer Schulleiter am Annette-Gymnasium, ist regelmäßig an Schloss Senden anzutreffen. Dort organisiert er Veranstaltungen für Schüler. Am Global Wind Day beteiligen sich auch Schülerinnen und Schüler seiner früheren Schule. Mehr lesen Sie in der Mittwochsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Die Fußballerinnen von Adler Buldern haben sich mit einem 4:2-Erfolg aus der Bezirksliga verabschiedet. Sabrina Sauff erzielte dabei einen lupenreinen Hattrick. Nächste Saison will das Team in der Kreisliga A angreifen.

Termine:

Abendmarkt mit Livemusik von Joao Alves, 17 bis 21 Uhr, Marktplatz.

Merfelder Schlagernacht, 20.30 Uhr, Festzelt im Von-Galen-Park

Wetter:

Zunächst sonnig, im Tagesverlauf können leichte Schauer auftreten. Höchsttemperaturen: 18 bis 20 Grad. Der Südwestwind weht am Nachmittag mit starken Böen.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.