Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das düb bereitet die Freibadsaison vor. An der Grundschule Dernekamp gibt es neue Räume für die OGS. Und Leichtathlet Silas Zahlten läuft der U20-Konkurrenz über 5000 Meter davon. Das müssen Sie heute in Dülmen wissen.

Roland Jankowsky spielt in der Krimiserie Wilsberg einen etwas schrägen Kommissar. Für eine Lesung kommt er nach Dülmen.

Das müssen Sie wissen:

Nicht nur beim neuen düb-Geschäftsführer Burkhard Demes ist die Vorfreude auf die neue Freibadsaison groß. Wann genau es losgehen wird, ob diese oder erst nächste Woche, hängt vom Wetter ab. Denn jede kalte Nacht gehe richtig ins Geld, heißt es.

Ende April konnten die Mädchen und Jungen der Offenen Ganztagsschule (OGS) sowie der Übermittagbetreuung (ÜMI) der Grundschule Dernekamp ihre neuen Räume beziehen. Die hatten vorher zur Fröbel-Kita gehört. Geblieben aus dieser Zeit ist die große Rutsche, an der auch jetzt die Schulkinder ihren Spaß haben.

Seit mehr als 25 Jahren spielt Roland Jankowsky in der in Münster handelnden ZDF-Krimiserie Wilsberg einen etwas schrägen Kommissar. Am Samstag, 14. Mai, kommt Roland Jankowsky für eine Krimilesung nach Dülmen. Der Titel des Abends lautet passend zur Fernsehserie „Wenn Overbeck kommt“. DZ-Redaktionsleiter Thomas Aschwer hat im Vorfeld mit dem bekannten Schauspieler gesprochen.

Der Dülmener Silas Zahlten wurde im Jahnstadion in Rheine überlegen U20-NRW-Meister über 5000 Meter. Der Langstreckenläufer pulverisierte seine eigene Bestzeit und lief mit 14:53,71 Minuten aktuell auf Platz eins der DLV-Jahresbestenliste.

Termine:

17 bis 21 Uhr, Abendmarkt mit Fahrradmeile, Marktplatz.

Wetter:

Vormittags meist freundlich mit viel Sonne, später bilden sich einige Quellwolken, bei 17 bis 19 Grad bleibt es aber meist trocken. Schwacher Wind aus West bis Nordwest.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.