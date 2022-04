Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Die Dülmener Tafel spürt aktuell die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, der Mittwoch beginnt wieder sonnig und am Landgericht Münster startete nun das Strafverfahren gegen zwei Dülmener: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Vor großen Herausforderungen steht dieser Tage die Dülmener Tafel. Der Angriffskrieg Putins auf die Ukraine und die damit verbundenen Auswirkungen machen den ehrenamtlichen Helfern in vielfacher Hinsicht mächtig zu schaffen.

Viel Arbeit wartet noch auf die 9. Strafkammer (Jugendkammer) am Landgericht Münster. Drei Männer sind angeklagt am 17. September 2021 einen 22-jährigen Dülmener um 2.30 Uhr im Zimmer seiner Wohngemeinschaft in der Marktstraße überfallen, geschlagen und mit Schuss- Waffen ausgeraubt zu haben. Den kompletten Artikel lesen Sie in der Mittwochsausgabe der DZ.

Schülerinnen und Schüler der Kardinal-von-Galen-Hauptschule bekunden Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und setzen sich aktiv mit dem Thema Krieg auseinander.

Menschen aus dem Kreis Coesfeld verfügen über ein Netto-Jahreseinkommen von 25.107 Euro pro Kopf. Das ist mehr als im Bundesdurchschnitt. Denn rein rechnerisch stehen jedem Bundesbürger jährlich 23.706 Euro zur Verfügung. Veröffentlicht hat diese Zahlen, die sich auf das Jahr 2019 beziehen, das gewerkschaftsnahe Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) mit Sitz in Düsseldorf.

Mit einer Premiere haben die TT-Verantwortlichen der TSG Dülmen nach dem Saisonabbruch reagiert. In einem Trainingscamp gingen zahlreiche Spieler, wie Justin Ulke, wieder an die Tische und bildeten sich auch in Theorie weiter.

Wetter:

Heute startet der Tag zunächst sehr sonnig. Zum Nachmittag wird es dann aber deutlich wolkiger. Bei bis zu 17 Grad weht der Ostwind mäßig und zeitweise böig.

Verkehr:

Der Kreuzweg ist zwischen Franz-Hermanns-Weg und Aloysstraße halbseitig gesperrt und nur in Richtung Bahnhof befahr.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.