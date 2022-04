Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Zum dreifachen Jubiläum ist „Der kleine Best of Paul“ erschienen, das düb senkt die Wassertemperatur und mit dem Team Westdeutschland holte Chris Andersen beim Tischtennis-Deutschlandpokal den dritten Platz: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Um Energie zu sparen, wird die Wassertemperatur in fast allen Becken um ein Grad gesenkt. Viele Bäder im Umkreis haben diese Maßnahme ebenfalls angekündigt. Anfang oder Mitte Mai soll zudem die Freibadsaison im düb beginnen.

Vor 25 Jahren erschien der erste Band mit Paul-Gedichten. Manfred Sestendrup, Erschaffer der Paul-Figur, wird 70 und die Welthungerhilfe, die von all seinen literarischen Aktivitäten profitiert, 60: Zum dreifachen Jubiläum ist nun „Der kleine Best of Paul“ mit den besten Gedichten aus acht Paul-Leben erschienen.

Mit „erheblichen Gefahren“ verbunden ist aus Sicht der Polizei das Mitführen von Gas-, Schreckschuss- oder Signalwaffen. Das hält aber viele Menschen in der Stadt nicht davon ab, den dafür notwendigen „Kleinen Waffenschein“ zu beantragen. Die Zahl ist in jüngerer Vergangenheit rasant gestiegen. Wie die Situation unteranderem in Dülmen aussieht, lesen Sie in der Mittwochsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Am 15. Mai ist NRW-Landtagswahl. Bereits ab Donnerstag können Wahlberechtigte ihre Briefwahl-Unterlagen online beantragen. Möglich ist dies aber auch per Post.

Mit dem Team Westdeutschland holte Chris Andersen beim Tischtennis-Deutschlandpokal den dritten Platz. Doch der Akteur von Jugend 70 Merfeld war trotz des Podestplatzes und der Bronzemedaille mit seiner Leistung nicht zufrieden.

Wetter:

Heute meist leicht bewölkt mit viel Sonnenschein, gegen Abend sind Schauer möglich. Bei 20 bis 23 Grad weht der Wind schwach, bei Schauern böig und dreht auf Nordwest.

Verkehr:

Wegen Asphaltarbeiten sind heute ab etwa 7 Uhr die Hiddingseler Straße zwischen Industriestraße und Bahnübergang sowie die Bahnhofstraße zwischen August-Schlüter-/Friedrich-Ruin-Straße und Eisenbahnstraße komplett gesperrt, und zwar bis abends. Umleitungen sind eingerichtet.

Der Kreuzweg ist zwischen Franz-Hermanns-Weg und Aloysstraße halbseitig gesperrt und nur in Richtung Bahnhof befahr.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.