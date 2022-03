Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

An der Coesfelder Straße öffnet demnächst ein Unverpackt-Laden, die Osterbräuche leben wieder auf, und am Wochenende starten die Samstagsmärkte - mit einer Porzellanmeile: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Noch viel zu tun haben die Initiatoren im Ladenlokal an der Coesfelder Straße. Im Mai will der Unverpackt-Laden eröffnen. Er bietet außerdem ein kleines, familiengerechtes Café sowie Vorträge über selbst hergestellte Kosmetik oder Stoffwindeln.

Bier aus Rorup, Pralinen aus eigener Herstellung oder Spezialitäten aus Italien: All das können Teilnehmer bei den kulinarischen Stadtrundgängen probieren, die Dülmen Marketing neu im Programm hat. Das Besondere: Jede Tour ist unterschiedlich. Endlich: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause sollen die Osterbräuche in Buldern und Hiddingsel wieder stattfinden.

Zum letzten Mal finden unter der Regie von Alfred Stein eine Bandclinic und ein Bandclinic-Konzert am Wochenende statt. Im DZ-Gespräch erinnert sich der Musiker und langjährige Musikschullehrer an die Anfänge. Zeit für Wehmut bleibt nicht, denn das Bandclinic-Konzert am Sonntag fordert volle Aufmerksamkeit. Mehr dazu in der DZ von Mittwoch.

Wie geht es eigentlich der Tiger-Python, die im Dezember nachts in Dülmen gefunden wurde? Die Schlange hat erst einmal ein Zuhause im Terra-Zoo in Rheinberg gefunden - wo sie als Fotomodell gefragt ist. Und viel Appetit mitbringt. Den Bericht dazu lesen Sie in der DZ von heute.

Nach einem gelungenen Frühlingsmarktwochenende startet Dülmen Marketing nun auch mit den Samstags- und Abendmärkten. Los geht´s an diesem Samstag von 11 bis 15 Uhr mit dem Samstagsmarkt - eingebettet in eine Porzellanmeile.

Am Samstag und Sonntag gibt es einen zweitägigen Lehrgang „Working Equitation“ beim Reitverein Dülmen. Die rund 20 Teilnehmer erhalten viele Tipps für die tägliche Arbeit mit den Pferden an den verschiedenen Hindernissen.

Termine:

Ausstellung „The cast Whale Project“, 11 bis 17.30 Uhr (nur außerhalb kirchlicher Zeremonien), Kirche Heilig Kreuz.

Ausstellung „Zerstörung und Kriegsende in Dülmen“, 9 bis 12 Uhr, Alte Sparkasse.

Wetter:

Heute überwiegen die Wolken, am Nachmittag bilden sich einzelne Schauer, dazu 9 bis 10 Grad. Der Wind weht mäßig aus Nordost bis Nord.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt: Verkehrsbehinderungen in der Marktstraße.