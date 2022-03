Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Der Schulausschuss hat heute ein strammes Arbeitsprogramm, Wiltrud Tuttmann-Hofmann möchte andere Menschen zu Ausflügen mit dem E-Mobil mit Bus und Bahn motivieren und die Verwaltung lädt zu Ideen-Spaziergängen in der Innenstadt ein: Das müssen sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Wiltrud Tuttmann-Hofmann möchte andere Menschen dazu ermutigen, mit dem E-Mobil Ausflüge zu unternehmen - und zwar mit Bus und Bahn. Das gebe ein Gefühl von Freiheit, sagt sie. Für die DZ-Leser hat sie wichtige Tipps zusammengestellt.

Die Impfpflicht gilt ab heute in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. Eine Situation, die der Heilig-Geist-Stiftung keine Bauchschmerzen bereitet. Denn: Von den 229 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Dülmen seien 99 Prozent geimpft. Wie die Stiftung nun mit der Impfpflicht umgeht, lesen Sie in der Mittwochsausgabe der DZ.

Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept der Stadt Dülmen zeigt Ziele und Maßnahmen auf, wie sich die Innenstadt in den kommenden Jahren entwickeln soll. Um weitere Anregungen zu erhalten, lädt die Verwaltung nun auch die Bürger zu Ideen-Spaziergängen durch die Innenstadt ein.

Die Ortsgruppe Dülmen des Vereins für Deutsche Schäferhunde ist in diesen Tagen beschäftigt. Denn auf ihrem Gelände und dem Übungsplatz an der Halterner Straße finden Ende März die Qualifikationsprüfungen zum WUSV-Universalsieger-Wettbewerb statt, an dem Schäferhunde aus ganz Deutschland teilnehmen.

Termine:

17.30 Uhr, Filmvorführung „Auf der Suche nach Hans“, Friedensfreunde Dülmen, Alte Sparkasse

17.15 Uhr Schulausschuss im CBG

Wetter:

Heute startet es teils nebelig. Später ist es bei bis zu 17 Grad trocken und freundlich, trotz einzelner Schleierwolken. Der Südostwind weht schwach bis mäßig und böig.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.