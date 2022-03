Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Schüler nehmen erfolgreich am „Jugend forscht“-Wettbewerb teil, die Dülmener stellen sich auf weiter steigende Spritpreise ein und einige Kitas sollen erweitert werden: Das müssen Sie heute wissen.

Fünf Jugendliche nahmen erfolgreich am „Jugend forscht“-Wettbewerb teil

Am CBG nahmen mehrere Schüler am „Jugend forscht“-Wettbewerb teil und wurden dementsprechend unterstützt: (v.l.): Marvin Wiggermann (9a), Maike Verwey (Schulleiterin), Johann Droste (9a), Sven Massing (9a), Jonas Reher (9a), Jörn Schulte-Ebbert (Betreuungslehrer), Laurin Büning (Q2), Fabian Scharinger (Betreuungslehrer).

Das müssen Sie wissen:

Trotz aller Anstrengungen fehlt es in Dülmen und Ortsteilen weiterhin an Betreuungsplätzen. Für zahlreiche Kitas sind jedoch Erweiterungen geplant. Den vollen Artikel zum Thema lesen Sie in der Mittwochsausgabe der DZ.

Die Spritpreise steigen immer weiter. Andreas Krunke, Besitzer der Bft Tankstelle an der Coesfelder Straße, merkt deshalb verändertes Tankverhalten bei den Kunden. Im DZ-Gespräch erklären zwei Kunden, wie sie mit den hohen Preisen umgehen.

Fünf Schüler des Clemens-Brentano-Gymnasiums (CBG) gingen in diesem Jahr mit Erfolg aus dem IHK-Regionalwettbewerb „Jugend forscht“. Sie bastelten etwa ein Solarflugzeug, eine Drohne, welche so programmiert ist, dass sie nicht gegen die Wand fliegt oder entwickelten einen Farbstoff.

Die Polizei warnt erneut vor sogenannten Schockanrufen von Betrügern. In Dülmen kam es am Montag zu einem solchen Betrugsversuch. Eine unbekannte Frau gab sich am Telefon als die Tochter der angerufenen 72-jährigen Dülmenerin aus.

Mit drei Mann auf der Trainerbank geht A-Ligist Brukteria Rorup in die neue Saison. Frank Stening und Manuel Töns machen weiter, Stephan Brocks unterstützt das bisherige Trainerduo. So soll das junge Team weiterentwickelt werden.

Wetter:

Fast durchweg sonnig. Anfangs noch recht kühl, am Nachmittag erreichen die Temperaturen Höchstwerte von 13 bis 14 Grad. Dazu weht überwiegend schwacher Südostwind.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.