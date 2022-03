Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Letzte Pikse an der Impfstelle am Krankenhaus, Hilfspakete für die Ukraine und ein Wal in der Heilig Kreuz Kirche: Das müssen Sie heute wissen.

Gestern gab es die letzten Pikse in der Impfstelle am Krankenhaus.

Das müssen Sie wissen:

Markus Becker, der 2021 für die Flutopfer Spendenaktionen initiierte, sammelt mit Michael Kamper und Klaus Göckener Hilfspakete für Flüchtlinge aus der Ukraine. Auch die Dülmener Politik initiiert eine Hilfsaktion. Dafür haben sich die Ortsverbände von CDU, SPD und Grünen sowie Marén Ciliberto zusammengetan. Die vollständige Berichterstattung lesen Sie in der Mittwochsausgabe der DZ.

Die Kolpingfamilien in der Stadt laden am Donnerstag, 3. März, ein zu einem Informations- und Gesprächsabend in das Kolpinghaus ein. Von Dülmen aus soll es ein starkes Signal gegen den Krieg in der Ukraine geben.

Der Wal des Künstlers Gil Shachar ist in der Kirche Heilig Kreuz angekommen. Viele freiwillige Helfer packten Dienstag mit an, um das in Einzelteile zerlegte Kunstwerk in die Kirche zu tragen und den Künstler beim Aufbau zu unterstütze.

3950 Impfungen bei Personen über zwölf Jahren zählte Josef te Uhle, Organisator der Impfstelle der Christophorus-Kliniken in Dülmen, bis zum letzten Betriebstag am gestrigen Dienstag. Stand Montagabend, gab es insgesamt fast 4400 Impfungen in den Kliniken. Bei Kindern von fünf bis elf Jahren wurden bis Montag mehr als 420 Impfungen durchgeführt. „Das Angebot der Impfstelle der Christophorus-Kliniken Dülmen wurde insgesamt sehr gut angenommen“, so te Uhle.

Nach dem durchaus erfolgreichen Liga-Spielbetrieb freuen sich nun die Indiaca-Spieler von GW Hausdülmen auf die nationalen und internationalen Titelkämpfe. Die Deutsche Jugendmeisterschaft findet Anfang Mai in Dülmen statt.

Wetter:

Heute wartet ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Dazu bleibt es bei bis zu 12 Grad trocken, der Ost- bis Südostwind weht schwach sowie leicht böig.

Verkehr:

Der Kreis Coesfeld blitzt heute auf der Coesfelder Straße und L 600.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.