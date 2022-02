Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Die Heilig-Geist-Stiftung hat ihren neuen Vorstand vorgestellt, der Heimatverein sucht Lieblingsstücke mit Geschichte, und in Hausdülmen feiert das Ehepaar Bernemann heute ein ganz besonderes Ehejubiläum: Das müssen Sie am Mittwoch wissen.

Das müssen Sie wissen:

Am 16. Februar 1952 gaben sich Karl und Helga Bernemann in St. Lamberti in Münster das Ja-Wort. Nach 70 gemeinsamen Jahre feiert das Paar heute seine Gnadenhochzeit. Kennengelernt haben sie sich auf Feiern von Grün-Weiß Hausdülmen. Mehr dazu in der DZ von Mittwoch.

Seit dem 1. Februar ist Stephan Chilla der sozial-pflegerische Vorstand der Heilig-Geist-Stiftung. Der 38-Jährige übernimmt die Nachfolge des verstorbenen Martin Suschek. Besonders der Verbund aus mehreren Einrichtungen innerhalb der Stiftung habe großes Potenzial und ihn besonderts angesprochen.

Den zweiten Tag in Folge meldet das Kreis-Gesundheitsamt für Dülmen einen Todesfall nach der Covid-19-Erkrankung. Verstorben ist ein über 90 Jahre alter Mann. Seit Pandemie-Beginn ist damit bislang 23 Personen in der Stadt nach einer Corona-Infektion verstorben. Kreisweit sind es mittlerweile 114, denn auch aus Nottuln wurde ein weiterer Todesfall bekannt.

Die Werkzeugkiste aus Holz oder das handgeschmiedete Hufeisen: Fundstücke aus alten Zeiten. Der Heimatverein möchte demnächst eben solche Objekte und deren Geschichten präsentieren. Dafür werden noch Dülmener Erinnerungsstücke gesucht.

Frankreich, Israel, Amerika oder Regionen Deutschlands: Der Künstler Bernhard Schlafke stellt ab dem 28. Februar Bilder in der Reiselounge aus. Jeden Freitag wird er zudem vor Ort an der Staffelei Bilder zum Thema Reisen malen.

Auf dem zweiten Platz landete Marius Cleve mit seinem Torschuss von der Strafraumgrenze. Bei der bundesweiten Abstimmung zum Amateur-Tor-des-Jahres unterlag der Hiddingseler einem Heilbronner Bezirksliga-Kicker knapp.

Wetter:

Bis zum Vormittag fällt immer wieder Regen. Auch später setzt sich das graue Wetter bei bis zu 13 Grad fort. Der Südwestwind weht mäßig bis frisch mit Böen.

Verkehr:

Kanalbauarbeiten am Haverlandweg, die Fahrbahn ist abschnittsweise halbseitig gesperrt. Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.