Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Remex hat erneut einen Antrag für eine Deponie in Rödder gestellt - allerdings nur für eine der Klasse 0. Hier dürfte nur Bauschutt eingelagert werden, kein Industrieabfall. Bis Ende Februar liegen der Antrag und das Gutachten jetzt öffentlich aus.

Der Kreis-Caritasverband hat in Buldern ein neues Büro eröffnet. Neben der Pflegeberatung werden auch Techniksprechstunden angeboten.

Wer einmal mit dem Tollen Bomberg durch Buldern spazieren will, der kann das bald tun. Denn die ersten Stelen für einen neuen Dorfrundgang sind jetzt am Spiekerplatz aufgestellt worden. Und die Organisatoren haben noch so einiges vor.

Ein Monopoly ohne Schlossallee und Berliner Straße, dafür aber mit dem Lüdinghauser Tor und der Coesfelder Straße? Möglich ist das, denn zum Weihnachtsfest soll es ein Dülmen Monopoly geben. Mark Krasemann von der Handelsagentur Nicolas Rose und Dülmen-Marketing-Chef Tim Weyer stellten das Projekt vor.

Doppelter Westfalenmeister ist Silas Zahlten. Der U20-Mittelstreckler aus Dülmen gewann in Dortmund auf der 1500 Meter- und 3000 Meter-Strecke. Damit hat Zahlten auch die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft in Sindelfingen.

Wetter:

Heute überwiegend trocken, gegen Mittag mit etwas Sonne, ehe zum Abend hin Regen aufzieht, bis 10 Grad. Der anfangs frische West- bis Nordwestwind lässt etwas nach.

Verkehr:

Kanalbauarbeiten am Haverlandweg, die Fahrbahn ist abschnittsweise halbseitig gesperrt.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.