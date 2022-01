Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Erneut ist in Dülmen ein Zug mit Steinen beworfen worden, die Grünen diskutierten mit den Corona-Spaziergängern - und ab heute ist die Eisbahn endlich wieder geöffnet: Das müssen Sie am Mittwoch wissen.

Das müssen Sie wissen:



Die Strafandrohung ist hoch: Zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Haft drohen bei einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Und den gab es in Dülmen zuletzt gleich mehrfach: Am Montagnachmittag wurden zum vierten Mal in drei Wochen Steine auf einen Zug geworfen. Die Bundespolizei ermittelt.



Gute Nachrichten für Schlittschuh-Freunde: Die Eisbahn beim Dülmener Winter ist ab heute wieder geöffnet. Los geht es um 10 Uhr.



Ein Infostand empfing am Montagabend diejenigen, die mit ihren Spaziergängen gegen die Corona-Politik demonstrieren. Die Grünen stellten nicht nur Informationen zur Corona-Schutzimpfung zur Verfügung, sondern stellten sich auch der Diskussion. Ihre Erfahrungen dabei waren unterschiedlich. Ob auch die anderen Parteien Aktionen zu den Montagsspaziergängen geplant haben, ist in der Mittwochsausgabe der DZ nachzulesen.



In der Stadt gab es am Dienstag eine traurige Nachricht: In Dülmen wurde ein neuer Corona-Todesfall gemeldet. Ein über 80 Jahre alter Mann ist verstorben.

Der Förster Thomas Rövekamp vom Dülmener Wildpark präsentiert den Baum des Jahres 2022 praktisch vor seiner eigenen Haustür. Denn auch in Dülmen gibt es die Rotbuche. Doch die Baumart musste die letzten Jahre ganz schön leiden.



Die Zahl der arbeitslosen Dülmener hat sich im Dezember noch einmal verringert. Die Monatsstatistik der Agentur für Arbeit weist fünf Betroffene weniger aus. Allerdings profitierte nur die Gruppe der Langzeitarbeitslosen von der guten Entwicklung.



„100 Jahre - 100 Prozent Mensch“ - unter diesem Motto feierte das Anna-Katharinenstift Karthaus 2021 sein 100-jähriges Bestehen. Was trotz Corona-Pandemie stattfinden konnte, warum es keine Verschiebung des Jubiläums gab und was die Einrichtung in Zukunft vorhat, das verrät im DZ-Interview Josef Kuhlmann, Kaufmännischer Leiter, aus dem Leitungsteam des Stiftes. Das vollständige Interview lesen Sie in der Mittwochsausgabe.



Langsam kehren die heimischen Kreisliga-Teams wieder auf den Trainingsplatz zurück. Die Winterpause geht zu Ende. Neben Testspielen haben sich die Trainer auch besondere Trainingseinheiten überlegt, um für Rückrunde fit zu werden.

Termine:



Dülmener Winter, Eisbahn heute geöffnet von 10 bis 19.40 Uhr.



Wetter:



Heute wird es wechselhaft mit teils kräftigen Schauern und dichter Wolkendecke bei bis zu 6 Grad. Es weht frischer bis starker Südwest- bis Westwind mit einzelnen Sturmböen.



Verkehr:



Vollsperrung Gausepatt zwischen Hausnummer 67 und Koppelweg wegen Kanalarbeiten.



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.