Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Bulderns Ortsvorsteher Christoph Wübbelt, Klaus Jahn (Kunst- und Kulturkreis) und weitere Akteure wollen den Bereich um die alte Kirche in Buldern aufwerten. Die neue Bank, finanziert aus dem Ortsteilbudget, ist hierzu ein erster Schritt.

Sylvia Wagner hat sich an ein schwieriges Thema herangewagt: Arzneimittelversuche an Heimkindern zwischen 1949 und 1975. Vergangenes Jahr erschien dazu ihr über 230 Seiten starkes Buch. Was die Autorin bedrückt: Dass nach der Nazi-Zeit in der BRD Arzneimittelversuche ungehindert durchgeführt werden konnten. Mehr Infos hierzu gibt es in der Mittwochsausgabe der DZ.

Feuer und starke Rauchentwicklung verursachte der Brand einer Waschmaschine in einer Garage am Montagabend in Buldern. Drei Personen wurden dabei verletzt. Und auch am Dienstagvormittag hielten insgesamt vier Einsätze, teilweise sogar direkt hintereinander, die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf Trab.



Gemeinsam haben die Bürgerschützen und die Dülmener Zeitung in der Adventszeit zum Rätseln eingeladen. Täglich wurde eine Frage rund um Dülmen in der DZ veröffentlicht - und wie versprochen gibt es, nach dem Einsendeschluss am Dienstagmittag, eine Übersicht über die richtigen Antworten. Diese lesen Sie in der Mittwochsausgabe der DZ nach.

Auch wenn die Zahl der Fußball-Schiedsrichter nicht mehr so rasant abnimmt, wie zuletzt 2019 (minus 64): Es fehlen aktuell 86 Schiedsrichter im Fußballkreis Ahaus/Coesfeld. So konnten längst nicht mehr alle Spiele besetzt werden.

Termine:

Dülmener Winter, Eisbahn geöffnet heute in der Zeit von 10 bis 19.40 Uhr, 2G-Regel und Maskenpflicht.

Wetter:

Heute meist wolkig, ab dem Nachmittag zieht dann vermehrt Regen auf. Die Höchstwerte liegen bei bis 11 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis Süd.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt wegen des Umbaus.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.