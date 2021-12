Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Ein neuer Unterstand ist im Merfelder von-Galen-Park aufgebaut worden. Zwei Bänke und ein Tisch werden noch folgen. Finanziert wurde die Anschaffung im Park durch NRW Vital und aus dem Ortsteilbudget. Weit fortgeschritten ist zudem der Neubau des Merfelder Kindergartens.

Laut Schätzungen der Polizei trafen sich rund 420 Menschen zum Montagspaziergang in der Innenstadt - das waren noch einmal mehr Teilnehmer als in der Woche zuvor. Was Christoph Noelke, Erster Beigeordneter und Ordnungsdezernent der Stadt Dülmen zu den Spaziergängen sagt, lesen Sie in der Mittwochsausgabe der DZ.

Gerade erst war der Dülmener Schauspieler Stephan A. Tölle Montagabend in der ZDF-Krimiserie „Nord Nord Mord“ zu sehen, schon gibt es erneut eine Begegnung mit ihm auf dem Bildschirm. Am Abend des Ersten Weihnachtstags ist Tölle als Bestatter Herr Töteberg in der Weihnachtsfolge „Ho Ho Ho“ der Krimireihe „Nord bei Nordwest“ dabei.



Eine Spende von 6000 Euro gingen nun an die Schützenvereine im Ahrtal. Der Betrag kam im Rahmen vieler Einzelveranstaltungen von der Aktion „Schützen helfen Schützen“ zusammen. Noch vor Weihnachten soll das Geld an bedürftige Familien weitergegeben werden.

Hark und Stephanie Schröder stritten sich mit einem Fitness-Studio. Aufgrund des Lockdowns konnten die Bulderner nicht so wie geplant trainieren, sollten aber immer weiter zahlen. Jetzt endete der Rechtsstreit mit einem Vergleich.

Adventskalender Bürgerstiftung:

4115: 1 Einkaufsgutschein HAMMER Fachmarkt

3385: 1 Gutschein Silberblick

1058: 1 Gutschein Concept-Store Dülmen

3681: 1 Gutschein Wein Roth

0243: 1 Gutschein Salon Bissing

3819: 1 Gutschein Adam & Eva Moden

3095: 1 Dülmen-Gutschein

0874: 1 Gutschein DIE SAUNA INSEL

1065: 1 Dülmen-Gutschein Immo-Team Muck

3543: 1 Gutschein Optic Actuell Bextermöller

2487: 2 Kinokarten Cinema Dülmen

Mehr zum Adventskalender-Gewinnspiel unter www.buergerstiftung-duelmen.de.

Termine:

Dülmener Winter, Eisbahn geöffnet von 15 bis 19.40 Uhr, es gilt die 2G-Regel.

Wetter:

Heute hat es die Sonne schwer. Meist halten sich Wolken am Himmel, die ein paar Flocken bringen können. Bei Höchstwerten von bis zu 1 Grad weht schwacher Wind.

Verkehr:

Heute blitzt der Kreis Coesfeld auf der Hauptstraße und L 580.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt wegen des Umbaus.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.