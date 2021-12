Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Das Friedenslicht aus Bethlehem überbrachten Pfadfinderinnen und Pfadfinder vom Stamm Heilig Kreuz am Montag, Bürgermeister Carsten Hövekamp. Auf dem Markt der Möglichkeiten entzündeten sie für ihn eine weitere Kerze mit dem Friedenslicht.

Das Familienzentrum Fröbel-Kita ist vom neuen Domizil begeistert: Viele Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten warten hier auf die Kinder.

In der vergangenen Woche war es über 200, an diesem Montagabend über 300 Teilnehmer, die sich zu einem Spaziergang in der Innenstadt trafen. Transparente tragen sie nicht mit sich, es wird auch nichts skandiert oder gerufen. Was die Polizei zu den Spaziergängen zu sagen hat, lesen Sie in der Mittwochsausgabe der DZ.

Mit funkelnden Lichtern an ihren Treckern werden die Landwirte auch in diesem Jahr wieder durch Dülmen fahren. Am Sonntag ist es soweit. Bisher haben sich schon 180 Fahrzeuge zum Treckerkorso angemeldet.

Einen 6:2-Sieg gab es für die Fußballerinnen von GW Hausdülmen im letzten Spiel vor der Winterpause. Lilli Lehmüller und Aline Fritsche sorgten für die Tore. Doch vor allem mit der ersten Halbzeit war Trainer Thomas Langen unzufrieden.



Termine:

Dülmener Winter, Eisbahn heute von 15 bis 19.40 Uhr geöffnet, Weihnachtsmarkt von 15 bis 19 Uhr, es gelten die 2G-Regel und eine Maskenpflicht.

Wetter:

Heute ist es meist wolkig und neblig-trüb. Gelegentlich fällt leichter Regen oder Nieselregen. Die Temperaturen erreichen 10 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt wegen des Umbaus.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.