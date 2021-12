Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Heute startet die Impfstelle am Krankenhaus, und fürs Wochenende gibt es ebenfalls große Pläne. Außerdem startet der Vorverkauf bei den Wildpferde-Führungen: Das müssen Sie am Mittwoch wissen.

Das müssen Sie wissen:

Gute Nachrichten für Impfwillige in Dülmen. Am Mittwoch startet die neue Impfstelle am Dülmener Krankenhaus. Termine sind ab sofort buchbar, allerdings nur online. Und auch am Wochenende wird geimpft - dann bei einer großen Aktion in der Mensa des CBG.



Die Feuerwache in der August-Schlüter-Straße reicht für eine moderne Feuerwehr nicht aus, ein Neubau an der Ecke Nordlandwehr/Lehmkuhle soll her. Doch vor 2023 werden de Arbeiten wohl nicht starten. Dafür hat der Kreis noch mehr Pläne für das Areal an der Nordlandwehr. Welche das sind, gibt es in der Mittwochsausgabe der Dülmener Zeitung zu lesen.

Wildpferdefreunde aufgepasst: Ab heute startet der Vorverkauf bei den Führungen für die nächste Saison, und zwar bei Dülmen Marketing.



Die Außendarstellung der Stadtverwaltung soll weiter verbessert werden. Was das bedeutet, darüber hat DZ-Redakteurin Claudia Marcy mit Stadtsprecher André Siemes gesprochen. Das komplette Interview lesen Sie in der DZ von Mittwoch.



Der Visbecker Weihnachtsmarkt öffnet am 11. und 12. Dezember. Das Angebot an den Ständen rund um die Kapelle ist dabei groß. Für Verpflegung und Bus-Shuttle ist ebenfalls gesorgt.

Die Fußballerinnen von GW Hausdülmen haben sich durch eine 0:1-Niederlage gegen Vorwärts Epe aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Jetzt will Trainer Thomas Langen mit seinem Team einen Platz unter den ersten sechs erreichen.

Adventskalender Bürgerstiftung:

2198: 1 Gutschein Bulter GmbH

4034: 1 Gutschein Dr. Graute’s Wildpferd-Apotheke

2063: 1 Ploddentorte Bäckerei Mensing

2728: 1 Warengutschein Malerbetrieb Schlagheck

3733: 2 Karten Wildpferdefang 2022 Herzog von Croy‘’sche Verwaltung

1892: 1 Gutschein Restaurant Haus Waldfrieden

4565: 1 Holz-Bilderrahmen Philippi

3627: 1 Gutschein Schröers Privatrösterei

2497: 1 Gutschein Praxis Scholtz

2723: 1 Grohe-Handbrause Fa. Elting GmbH

2344: 1 Hafermastgans Farmers Food GmbH

1561: 2 Kinokarten Cinema Dülmen

Mehr zum Adventskalender-Gewinnspiel unter www.buergerstiftung-duelmen.de.

Termine:

Dülmener Winter, Eisbahn heute von 15 bis 19.40 Uhr, Weihnachtsmarkt von 15 bis 19 Uhr, 2G-Rgel und Maskenpflicht

Wetter:

Mittwoch ist es teils stark bewölkt und meist trocken. Zum Nachmittag lockert es auf, bei Temperaturen bis zu 7 Grad. Der Wind weht anfangs frisch, später nur noch mäßig.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt wegen des Umbaus.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.