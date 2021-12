Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Luftfilter gehen an den Schulen bald in einen Probelauf, das Evangelische Altenhilfezentrum stellt sich technisch auf, und am Olfener Weg hat sich eine Lücke geschlossen: Das ist heute wichtig.

Das müssen Sie wissen:

Insgesamt 158 Luftfilter will die Stadt Dülmen mit eigenen Mitteln für ihre Schulen und Kindergärten anschaffen. In Kürze sollen jedoch zunächst einmal nur neun Geräte geliefert werden - denn die Verwaltung plant in den Schulen eine Testphase, bevor sie die weiteren Geräte ordern will. Mehr dazu in der DZ von Mittwoch.



Das Evangelische Altenhilfezentrum stellt Wlan und Tablets für Bewohner und Angehörige zur Verfügung. Dank eines Projektes der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW konnten die Bewohner nun an die Technik herangeführt werden

Genau 120 Weihnachtstüten übergab jetzt die Bürgerstiftung. Die Diakonie und der Sozialdienst katholischer Frauen werden diese nun an bedürftige Familien weiter geben.

Ein provisorischer Gehweg schließt ab sofort die Lücke zum Kreisverkehr Fröbelstraße am Olfener Weg. Bislang mussten Fußgänger hier an der Fahrbahn laufen. Der Weg soll so gerade für Schulkinder sicherer werden.

Frühzeitig haben die Verantwortlichen der TSG Dülmen für Klarheit gesorgt: Manfred Wölpper und Marvin Möllers werden auch in der kommenden Saison, egal in welcher Liga, als Trainer auf der Kommandobrücke der Blau-Gelben stehen.

Termine:

Dülmener Winter, Eisbahn heute geöffnet von 15 bis 19.40 Uhr, Weihnachtsmarkt geöffnet von 15 bis 19 Uhr, 2G-Regel und Maskenpflicht

Wetter:

Heute regnet es häufig, am Nachmittag kann sich kurz die Sonne zeigen, bevor neue Schauer aufziehen, bis 11 Grad. Mäßiger bis frischer Südwest- bis Westwind mit Böen.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.