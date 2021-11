Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Auch wenn der Standort der Bücherei aufgrund des Umbaus verkleinert ist, ist das Angebot in der Stadt der Wildpferde groß. Daher soll bald auch auf den Ortseingangsschildern entsprechend geworben werden. Das müssen Sie heute in Dülmen wissen.

So könnten die neuen Ortseingangsschilder für Dülmen aussehen.

Das müssen Sie wissen:

„Dülmen - Stadt der Wildpferde“, mit diesem Schriftzug auf den Ortseingangsschildern möchte die Stadt Dülmen zukünftig Einreisende begrüßen, heißt es in einer Beschlussvorlage der Verwaltung. Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung wird über dieses Anliegen in seiner kommenden Sitzung am Dienstag, 23. November, diskutieren und abstimmen.



Vor genau einem Jahr ruhte der Spielbetrieb im Fußball bereits, was zur Annullierung der Saison 2020/21 führte. Willy Westphal, Vorsitzender des FLVW-Kreises Ahaus/Coesfeld, glaubt aktuell nicht an eine Unterbrechung der Saison.



„Wir regen an, einen Förderverein „Munitionsdepot Visbeck“ zu gründen“, ist das Fazit von Frank Czapla, kulturpolitischer Sprecher der CDU. Die CDU-Fraktion hat sich im Rahmen ihrer Klausurtagung intensiv mit dem Thema Munitionsdepot Visbeck auseinandergesetzt.



Während der Umbauarbeiten weicht die Stadtbücherei in einen Übergangsstandort in der Overbergpassage aus. Wie ein Arbeitstag in der Übergangsbücherei abläuft, erklären die Mitarbeiterinnen Jana Bicks und Anna Lena Bagert.

Wetter:



Anfangs dichte Wolken und Nieselregen. Am Nachmittag immer größere Wolkenlücken und zum Abend kommt die Sonne durch. Neun bis elf Grad.



Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.