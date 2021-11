Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Ab sofort wird es für Falschparker teurer, Dülmen gedachte der Ereignisse der Reichspogromnacht, und in der Innenstadt gräbt weiter fleißig der Archäologe: Das müssen Sie am Mittwoch wissen.

Dülmener Konfirmanden gestalteten die Gedenkfeier zum 9. November 1938 am früheren jüdischen Friedhof am Lüdinghauser Tor mit .

Das müssen Sie wissen:



Archäologe Dr. Gerard Jentgens und sein Team haben der Marktstraße Geheimnisse entlockt. Sie legten die Reste einer alten Latrine frei. In dem einstigen stillen Örtchen fanden sich Knöpfe, Münzen, chinesisches Porzellan und eine große Murmel.

Dülmen gedenkt der Reichspogromnacht: Weiße Rosen legten Schüler der Hermann-Leeser-Realschule am Dienstagvormittag an den Stolpersteinen in der Innenstadt ab. Abends fand eine Gedenkveranstaltung auf dem Alten Jüdischen Friedhof statt.



Neuer Standort und wechselhaftes Wetter - trotz mehrerer Hindernisse blickt Dülmen Marketing zufrieden auf die Radfahrsaison zurück. Gerade die E-Bikes seien besonders gern genutzt worden, berichtet Monika Dreike von der Touristinfo. Gelobt wurde von Kunden der gute Zustand der Leihräder. Mehr zum Thema in der DZ von Mittwoch.



Den Parkschein vergessen? Bislang kostete das zehn Euro - ab sofortwird es doppelt so teuer. Denn seit Dienstag gilt der neue Bußgeldkatalog. Nicht nur Parkverstöße werden dann teurer.



Das Gesundheitsamt des Kreises meldet am Dienstagmorgen 14 aktive Fälle weniger als noch am Montag. In Dülmen gibt es eine Neuinfektion.



Bereits heute Abend tritt die Reserve der Sportfreunde Merfeld in der Kreisliga B bei der SG Coesfeld II an. Hennes Wautmann und Co. wollen sich dabei besser verkaufen als beim 1:4 am Sonntag gegen das Liga-Schlusslicht BW Lavesum.

Wetter:



Vormittags halten sich noch einige Nebelfelder, sonst verbreitet sonnig und trocken, dazu 9 bis 11 Grad. Der Wind weht überwiegend schwach aus Süd bis Südwest.



Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.



Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.