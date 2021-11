Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Schüler beteiligen sich an Veranstaltungen zum Volkstrauertag, die Hochbeete am Königsplatz sind bepflanzt und der Tag des Friedhofs in Buldern stieß auf großes Interesse.

Das müssen Sie wissen:

Anders als vergangenen Jahr kann am Volkstrauertag wieder mit öffentlichen Veranstaltungen der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht werden. Häufig sind Jugendliche einbezogen. Das wird auch 2022 so sein: Dann findet die zentrale Gedenkveranstaltung des Landes in Dülmen statt.

Salbei und Rosmarin, Minze, Blumendost, Storchschnabel und Mädchenhaargras wachsen seit Kurzem in den acht neuen Hochbeeten am Königsplatz. Auch am Eichengrünplatz hat der Baubetriebshof

acht Hochbeete aufgestellt und befüllt.

Sehr gut besucht war der Tag des Friedhofes an Allerheiligen in Buldern. Bei zwei Präsentationen, bei denen es um die geplante Umgestaltung des Friedhofes ging, waren alle Stühle in der Kapelle besetzt. Pfarrsekretärin Martina Lökes erläuterte zunächst den Ist-Zustand und berichtete, was sich verändern soll beziehungsweise was es neu geben wird.

Wetter:

Heute scheint nach Nebelauflösung die Sonne, später ziehen Wolken auf, die am Abend für Regen sorgen, 9 bis 10 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.