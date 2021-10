Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Bürgermeister Carsten Hövekamp und Pfarrdechant Markus Trautmann haben über einen möglichen neuen Standort für das Bronzerelief gesprochen. Und sind sich einig: Die Arbeiten auf dem Kirchplatz sollen fertig sein, bevor diskutiert wird. Der Platz werde dann nämlich anders aussehen.



Ein neuer Corona-Fall in Dülmen, zwölf weitere Infektionen auf Kreisebene: Das sind die Corona-Zahlen von Dienstag. Leicht nach oben geht es zudem für die Inzidenz.



In Buldern und Hiddingsel war sein Arbeitsschwerpunkt die Jugendarbeit. Darin hat Daniel Breitkopf, früherer Pastoralreferent in der Seelsorgeeinheit Buldern/Hiddingsel, viel bewegt. Seit drei Monaten verstärkt Breitkopf nun das Seelsorgeteam St. Martin in Nottuln. Sein Schwerpunkt dort: Seniorenarbeit.



Am zweiten Advent, am 5. Dezember, darf der Handel im Rahmen des Dülmener Winters wieder an einem Sonntag verkaufen, und zwar in der Zeit von 13 bis 19 Uhr. Das teilte die Viktor GmbH am Dienstag mit.



Termine:



14 bis 16 Uhr, Tauschfenster-Aktion am einsA, Abgabe von ausrangierten Kinderbüchern, Puzzle und Spielen, Fenster neben dem Haupteingang

17 bis 21 Uhr, Feierabendmarkt auf Königsplatz und Coesfelder Straße, 18 bis 20 Uhr durch Livemusik von Vangelis



Wetter:



Vormittags sind viele Wolken unterwegs, ab Mittag lässt sich die Sonne häufiger blicken, dazu 14 bis 17 Grad. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Südwest daher.



Verkehr:



Die Polizei blitzt heute auf der K 12 bei Rorup.

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.