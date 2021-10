Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Die Stadt baut den Ganztagsbereich an den Grundschulen weiter aus, auf dem Mühlenweg gelten neue Regeln für Fahrradfahrer, und in den katholischen Gemeinden wird gewählt: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:



Der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der Grundschule kommt 2026. Die Stadt hat 2012 mit dem Umbau der Grundschule in Buldern angefangen, die Schulen auf den neuen Bedarf mit OGS- und Ümi-Räumen vorzubereiten.



Ab sofort gelten am Mühlenweg neue Regeln für Radfahrer: Wer Richtung Hausdülmen fährt, der soll jetzt die Fahrbahn benutzen - und nicht mehr den Radweg auf der linken Seite.



Am 6. und 7. November stehen in den katholischen Gemeinden die Wahlen für Kirchenvorstand und Pfarreirat an. Wer dabei wo antritt und wie die Wahl abläuft, lesen Sie in der heutigen DZ-Ausgabe.



Über die „Entkirchlichung“ der Gesellschaft spricht Prof. Dr. Thomas Großbölting in einem Online-Vortrag beim Theologischen Bildungswerk. Die aktuelle Veranstaltungsreihe beschäftigt sich erneut mit dem Synodalen Weg. „Der Synodale Weg ist dabei, sich selbst zu blockieren“, sagt Großbölting im DZ-Interview in der DZ von Mittwoch.



Alte Spiele und Puzzle abgeben - und später kostenlos neue abholen: Das ist die Idee bei der Aktion Tauschfenster, die jetzt zum zweiten Mal am einsA startet.



In Dülmen hat die Corona-Pandemie ein weiteres Todesopfer gefordert, das insgesamt 19. seit Beginn der Pandemie. Verstorben ist ein mittelalter Mann.



55 Starter werden beim zweiten Working Equitation-Turnier auf dem Gelände des RV Dülmen am Samstag und Sonntag erwartet. Zuschauer haben freien Eintritt. In diversen Prüfungen wird der Gehorsam des Pferdes abgefragt.



Wetter:



Heute stark bewölkt mit einzelnen Schauern, nachmittags etwas Sonne, bevor gegen Abend wieder Regen aufzieht, 17 bis 19 Grad. Dazu stürmische Böen aus Südwest.



Verkehr:



Die Polizei blitzt heute auf der L 551 in Hausdülmen.



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.



Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.



Die Autobahn Westfalen saniert auf der Autobahn 43 die Fahrbahndecke. Daher ist die Ausfahrt der Anschlussstelle Lavesum in Fahrtrichtung Münster von Donnerstag, 21. Oktober, ab 19 Uhr bis Freitag, 22. Oktober, um 6 Uhr gesperrt. Zudem wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt, heißt es in einer Mitteilung. Eine Umleitung erfolgt via Rotem Punkt über die nachfolgende Anschlussstelle Dülmen.