Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Die Bauarbeiten an den Dülmener Kindertagesstätten schreiten zügig voran, die Corona-Zahlen stagnieren aktuell und beim Bürgerbus-Fahrplan gibt es eine Streichung. Das sollten Sie heute in Dülmen wissen.

Die Bauarbeiten an den Kindertagesstätten in Dülmen, wie hier in Merfeld, schreiten zügig voran.

Das müssen Sie wissen:

Das Deutsche Rote Kreuz wird sein Corona-Testzentrum in Buldern weiterhin öffnen. Auch am joyn´us, am Real-Markt und an der Tiber-Apotheke können sich Dülmener kostenpflichtig testen lassen. Die Preise liegen zwischen 14,95 und 16,50 Euro.



Das Umzugsunternehmen ist bestellt: Am 18./19. November zieht die Fröbel-Kita in ihr neues Gebäude hinter der Grundschule Dernekamp. Auch in Rorup wird der Anbau an der Kita St. Agatha im November teilweise bezogen. In Hausdülmen ist es Anfang 2022 soweit. Im August zieht die Kita in Merfeld in ihr neues Haus.

Der Bürgerbusverein reagiert auf die fehlende Nachfrage und stellt die letzte Tour des Tages demnächst ein.

Eine Neuinfektion und eine Person, die die Corona-Erkrankung überstanden hat, meldet das Kreis-Gesundheitsamt für Dülmen. Damit gibt es weiter zwölf aktive Fälle in Dülmen.

Bei den Tischtennis-Mannschaften der TSG Dülmen läuft es derzeit nicht rund. Einzig der vierten Mannschaft gelang eine Überraschung gegen Tabellenführer Bocholt. Niclas Fischer und Co. gewannen am Ende deutlich mit 7:3

Sportergebnisse:



Kreisliga B: SF Merfeld II - Union Lüdinghausen II 1:3 (1:1)



Termine:

Caritas-Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche. Beratung bei Erziehungs- und Familienfragen. Kontaktaufnahme: Montag bis Donnerstag 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 13 Uhr. Tel. 02594/ 9504215, Mühlenweg 88.

Alzheimer-Gesellschaft im Kreis Coesfeld. Beratung zum Thema Demenz, Tel. 02502/22034000 oder 0157/36464444, Email an elke.dieker@kas-duelmen.de.

Sozialkaufhaus MuM-24. Standort am Mesem-Parkplatz heute geöffnet in der Zeit von 13.30 bis 16 Uhr.

Wetter:

Zu Tagesbeginn freundlich, am Nachmittag schieben sich zunehmend dichte Wolkenfelder vor die Sonne. Temperaturen von 12 bis 14 Grad. Schwacher Wind aus West.

Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.