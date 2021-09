Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:



Der DRK-Kindergarten Wolkenland ist das „Kita des Jahres“ für den Deutschen Kita-Preis 2022 nominiert. Aus rund 1200 Bewerbern schaffte es die Dülmener Einrichtung in die engere Auswahl.



Am einsA steht zum Monatsende ein Umbruch an. Denn Cäcilia Scholten, die seit 2017 die Geschäftsleitung innehatte und das Intergenerative Zentrum in seiner Anfangszeit mit aufbaute, wird zum 30. September hin das einsA verlassen.



Vor dem Landgericht Münster muss sich seit Dienstag ein 26 Jahre alter Niederländer verantworten. Er soll zu den insgesamt vier Tätern gehören, die einen Geldautomaten gesprengt und dabei große Teile der Filiale der Deutschen Bank zerstört haben. Der Angeklagte räumte zu Beginn seine Schuld ein.



Der Karthäuser Winterzauber findet auch in diesem Jahr nicht statt. Die unsichere Corona-Lage führte nun zur Absage des beliebten Marktes. Einen alternativen Verkauf in der Adventszeit wird es aber geben. Wie es mit den anderen Weihnachtsmärkten in Dülmen aussieht, lesen Sie in der DZ von Mittwoch.



Einen weiteren Todesfall nach einer Coronainfektion meldet das Kreis-Gesundheitsamt für Dülmen. Die Inzidenz steigt leicht, die Zahl der aktiven Fälle sinkt.



Die Kreisliga A-Fußballerinnen der SG Hiddingsel/Senden II gewinnen mit 5:1 gegen die Reserve von Turo Darfeld. Dabei half eine Kabinenpredigt beim Stand von 0:0 zur Halbzeitpause. Nach dem Wechsel traf Vera Malkemper dreifach.



Wetter:



Der Tag startet teils sonnig, teils wolkig durch einige tiefe Wolkenfelder, später überall Sonnenschein bei 19 bis 21 Grad. Dazu weht schwacher Westwind.



Verkehr:



Heute ab 11 Uhr wird die Sperrung des Rad- und Fußweges an der Lüdinghauser Straße im Dernekamp auf die andere Straßenseite verlegt.



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.



Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.