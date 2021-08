Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:



Der letzte Blick hinter die Kulissen der DZ-Sommertour ging am Montag zum Dülmener Amtsgericht. Familie Scherbarth aus Buldern wurde dort empfangen und durfte sich anschauen, wie dort gearbeitet wird - und einiges selbst ausprobieren.



Das Roruper Waldschlösschen ist fertig. Das verkündet der Heimatverein des Dorfes, der die Schutzhütte in Eigenregie errichtet hat. In Rekordzeit von nur einigen Wochen entstand auf einer Streuobstwiese ein idyllisches Plätzchen mit Obstbäumen einem Insektenhotel, einem Brunnen und einer rustikalen Sitzgruppe.



Einige werden sich freuen, andere erfahrungsgemäß eher weniger: Die Schule geht wieder los. Stillgestanden ist die Zeit aber auch in den Ferien nicht. In einigen weiterführenden Einrichtungen hat sich in den vergangenen Wochen manches getan, so das Ergebnis einer DZ-Umfrage.



Keine leichte Aufgabe für Alexander Möllers, dem neuen Trainer des Fußball-A-Ligisten Adler Buldern. Sein Team hat vor dem Saisonstart eine lange Liste an verletzten Spielern. Dabei war der Auftakt in die Vorbereitung durchaus positiv gewesen.



Wetter:



Die Sonne wechselt sich mit Schauern ab. Die Temperaturen liegen zwischen 20 Grad und 22 Grad . Es weht ein mäßiger Westwind mit vereinzelten Böen.





Verkehr:



Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.



Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.