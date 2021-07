Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:



DZ-Leserin Andrea Collmann freute sich am Montag besonders auf die Kängurus, die sie bei der „Blick-hinter-die Kulissen-Tour“ erwarteten. Dieses Mal ging es zum Hof Rahmann nach Coesfeld. Und da gab es neben den Beuteltieren noch viel mehr.



Gibt es zum Ferienende einen großen Kinderflohmarkt? Die Antwort lautet leider: Nein. Aber bei der Absage geht es nicht nur um Corona.



Der Ticket-Vorverkauf für die Sommertheater-Aufführung des Theatres Fragile hat begonnnen. Es gastiert am 27. Juli in Dülmen.



Es ist schneller gegangen als gedacht: Die Dülmener Woolworth-Filiale öffnet nicht am Donnerstag, sondern schon heute.

Tim Felske hat über Fridays For Future zum Natur- und Klimaschutz gefunden. Der Schüler des CBG nimmt an einer Akademie der Naturschutzorganisation WWF in den Ferien teil und beschäftigt sich mit dem Thema Mobilität. Die ersten Veranstaltungen fanden online statt, nun aber steht ein Treffen in Berlin an.



Wer in Dülmen live Fußball im Stadion als Zuschauer verfolgen will, wie hier mit dem Merfelder Robin Wihan, muss genesen, getestet oder geimpft sein. Die acht Dülmener Fußballvereine einigten sich jetzt auf diese Selbstverpflichtung.



Termine:



Sport im Park: „Yoga“ mit dem TV Dülmen e.V., 18.30 Uhr, im Schlosspark



Wetter:



Es fällt lang anhaltender, teils gewittriger Starkregen. Regional besteht Unwettergefahr. 21 bis 24 Grad. Mäßiger bis frischer Nordwestwind mit starken bis stürmisch Böen.



Verkehr:



Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt, darunter Marktplatz und Marktstraße.