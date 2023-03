Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das Auto bleibt das beliebteste Fortbewegungsmittel in Dülmen, zwei Azubis haben bei Party alle Hände voll zu tun, und in Hiddingsel wird heute für den Tierschutz gekickt: Das müssen Sie am Freitag wissen.

Das müssen Sie wissen:

Das am meisten genutzte Verkehrsmittel in Dülmen ist und bleibt das Auto. Aber das Fahrrad holt auf - und hat noch einige an Potenzial, sind sich Fachleute sicher. Ein Büro aus Dortmund hat im vergangenen Jahr eine Mobilitätsbefragung in Dülmen durchgeführt, die Ergebnisse liegen jetzt vor.

Mit einem neuen Angebot in den Sommerferien wollen einsA und Familienbildungsstätte Generationen stärker verbinden. Und gerade für Familien, die eine Kinderbetreuung suchen, könnte das Angebot interessant sein.

Felix Linke und Erik Pötter arbeiten da, wo andere ihre Freizeit verbringen. Die zwei absolvieren derzeit eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik bei MP Veranstaltungstechnik - und sind dabei oft mitten im Geschehen. Mehr über das Duo lesen Sie auf der Seite „Junges Dülmen“ in der heutigen DZ.

Keine Chance auf eine mildere Strafe: Das Landgericht Münster hat die Berufung eines Dülmeners verworfen, der wegen erbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften vom Amtsgericht zu einer Haftstrafe verurteilt worden war.

Ein besonderes Theater an einem besonderen Ort können Kulturinteressierte am Donnerstag, 30. März, um 20 Uhr erleben. Dann nämlich wird eine Badausstellung im Dernekamp zur Bühne für das „Improtheater 005“ aus Münster.

Noch herrscht viel Unklarheit über die Zahl der Aufsteiger in den überkreislichen Fußball-Ligen. Doch für die Vizemeister in Landes- und Bezirksliga könnte es Chancen geben. Für die aktuellen Tabellenzweiten TSG Dülmen und SF Merfeld interessant.

Termine:

ab 18.15 Uhr, Tierschutz-Cup, Benefizturnier zugunsten des Tierschutzes, mit Rahmenprogramm, Sportplatz Hiddingsel

Wetter:

Den ganzen Tag immer wieder Regenfälle, gegen Abend auch Schnee/Schneeregen, bis 9 Grad. Der schwache Südwestwind dreht am Nachmittag auf Nordwest und lebt auf.

Verkehr:

Sanierung Dernekämper Höhenwegen: Vollsperrung für den Durchgangsverkehr zwischen Südumgehung und Heinrich-Leggewie-Straße