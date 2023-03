Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Verkehrsunfälle mit Pedelec-Fahrern und Fahrradfahrern werden immer häufiger in Dülmen, es gibt Kritik zur Verkehrsführung am Bahnhofsvorplatz und so mancher Dülmener Postbank-Kunde hat mit Einschränkungen zu kämpfen: Das müssen Sie heute wissen.

Das müssen Sie wissen:

Schwere Verletzungen erlitt am Mittwochmorgen eine 49-jährige Fahrradfahrerin aus Dülmen. Sie wurde von einem Lkw überrollt, und zwar an der Ecke Münsterstraße/Nordlandwehr.

Der Bahnhofsvorplatz ist am Mittwoch für Busse geöffnet worden - und schon gibt es eine erste Kritik: „Wer mit eigenem Pkw oder Taxi über die Bahnhofstraße aus Stadtmitte oder über den Ostdamm aus dem Norden Dülmens zum Bahnhof möchte, um dort Fahrgäste abzusetzen oder abzuholen, muss nun wegen der Einbahnstraßenregelung im Bahnhofsgelände eine riesige Schleife über den neuen P&R-Parkplatz fast bis zum Autohaus Zumbusch und wieder zurück fahren. Ökologisch sinnvoll ist das bestimmt nicht“, schreibt ein Leser.

Wenn es in Dülmen kracht, dann trifft es leider immer häufiger Fahrradfahrer. Insgesamt 90 Radfahrer verunglückten im vergangenen Jahr bei Unfällen in Dülmen, das ist ein Plus von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Noch stärker ist der Anstieg bei den Pedelec-Fahrern. Mehr dazu lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Donnerstag oder im E-Paper.

Ein Leben ohne (Chor-)Musik? Für den Kirchenmusiker Christoph Falley nicht wirklich vorstellbar. „Bereits mit fünf Jahren habe ich in einem Kinderchor angefangen“, sagt er. Sein Lächeln zeigt, es muss eine schöne Zeit gewesen. So schön, dass er Jahrzehnte später Kinder und Jugendliche in Dülmen für den Chorgesang begeistern will. Erste erfolgreiche Ansätze gibt es bereits.

Reibungslos ist der lange angekündigte Umzug der Postbank Dülmen auf eine neue IT-Plattform nicht verlaufen. Abgeschlossen ist er auch noch nicht. So mancher Dülmener Postbank-Kunde hat daher noch mit Einschränkungen zu kämpfen.

Im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Coesfeld ist die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männer im Februar im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Die Entwicklung in Dülmen ist moderat: Die Zahl der Arbeitslosen erhöhte sich um vier auf nun 941.

Sehr gut gefüllt war Anfang Dezember die St.-Viktor-Kirche, als hier das Adventskonzert mit dem Landespolizeiorchester NRW und dem Kinderchor der Chorsingschule stattfand. Jetzt hat das Konzert ein prächtiges Nachspiel.

Zum Nachholspiel beim SV Dorsten-Hardt tritt heute Abend die TSG Dülmen an. Anstoß an der Storchsbaumstraße in Dorsten ist um 19.30 Uhr. Zudem haben die Blau-Gelben einen neuen Torhüter für die kommende Saison verpflichtet.

Termine:

19 Uhr, Bürgerversammlung mit Vorstellung Klimakonzept 2.0 der Stadt Dülmen, Pfarrheim Hiddingsel

19.30 Uhr, Gesprächsabend „Polizei dein Freund und Helfer - auch für Migranten?“, Moderation Lisa Stremlau, einsA

Wetter:

Nach kaltem Beginn meist sonniges Wetter. Bei Höchstwerten von 5 bis 8 Grad weht schwacher bis mäßiger, zeitweise mäßiger Nordostwind.

Verkehr:

Sanierung Dernekämper Höhenwegen: Vollsperrung für den Durchgangsverkehr zwischen Südumgehung und Heinrich-Leggewie-Straße.