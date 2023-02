Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Heute vor einem Jahr startete der russische Überfall auf die Ukraine. Die DZ hat aus diesem Anlass auf die Hilfsaktionen in Dülmen zurückgeblickt und auch aktuelle Zahlen eingeholt. Außerdem sprach die DZ mit dem zehnjährigen Jaroslav, der aus der Ukraine floh und nun in der Saxophongruppe „Air“ spielt. Die Berichte lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Freitag oder im E-Paper.

Wichtige Personalentscheidungen stehen auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Kreisausschusses für Bildung, Schule und Integration am Donnerstag, 2. März. So wird in nicht-öffentlicher Sitzung über die Neubesetzung der Stelle der Schulleitung an der Pestalozzischule in Dülmen entschieden.

Philipp Dietz macht eine Ausbildung zum Straßenwärter bei der Stadt Dülmen. Straßenwärter - das heißt noch lange nicht, dass Philipp nur für das Ausbessern der Straßen zuständig ist. Die Liste seiner Aufgaben ist lang - und vielseitig. Und auch der theoretische Teil kommt nicht zu kurz.

Heute findet der Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ in Münster statt. Auch elf Dülmener Schüler reisen dafür an- und zwar vom Clemens-Brentano-Gymnasium und Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium. Unter anderem nehmen auch Aliya Zwiens und Ternesha McPherson teil. Sie haben untersucht, welche Bakterien sich beim Tragen einer medizinischen Maske ansammeln.

Am Wochenende startet die Kreisliga A2 ins neue Fußball-Jahr. 13 Spiele stehen noch auf dem Programm. Die Tabelle teilt die 16 Teams derzeit in drei Klassen - Meisterschaftsanwärter, Mittelfeld-Mannschaften und Abstiegskandidaten.

Termine:

19 Uhr, ökumenisches Friedensgebet aller Gemeinden anlässlich des Jahrestages des Ukraine-Krieges, Heilig-Kreuz-Kirche

Wetter:

Dichte Wolken und Regen dominieren den heutigen Tag. Dazu gibt es Höchstwerte von 6 Grad. Der Südwestwind weht schwach, später dreht er auf West und weht mäßig.