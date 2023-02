Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

In Dülmen wurde an Karneval gefeiert, der Dernekämper Höhenweg wird saniert und der Nachhaltigkeitsverein Dünami gibt einen ökologischen Stadtführer Dülmen heraus: Das müssen Sie heute wissen.

Ausgelassen - und vor allem bunt kostümiert - wurde an Altweiber in der Stadtverwaltung gefeiert.

Das müssen Sie wissen:

Carsten Hövekamp alias der „Jäger des verborgenen Schatzes“ musste den Schlüssel abgeben (Foto), in Buldern wurden im Saal van Lendt Pläne zur Verschönerung des Dorfes geschmiedet. Weiberfastnacht in Dülmen - das waren Spaß und bunte Kostüme.

Der Nachhaltigkeitsverein Dünami gibt einen ökologischen Stadtführer Dülmen heraus. Im Frühjahr soll die Broschüre „Wir machen mit: Klimaschutz in Dülmen“ erscheinen. Nun werden Vereine, Initiativen, Betriebe und Institutionen, die sich in Sachen Klimaschutz engagieren, gebeten sich zu melden.

Schon jetzt gibt es Anfragen für die Nutzung der kleinen Kapelle am Restaurant Waldfrieden. „Ein Paar möchte hier heiraten, ein anderes das Ehejubiläum feiern“, sagt Seniorchefin Ulrike Knepper.

Die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten an den Dülmener Schulen stecken schon jetzt mitten im Prüfungsstress. Die einen haben die ersten Vorabiturklausuren schon hinter sich, für die anderen stehen diese in den nächsten Wochen an. Und auch die Locations für den Abiball stehen schon. Im E-Paper oder in der DZ-Ausgabe von Freitag lesen Sie, wie weit die Schüler in den Vorbereitungen stecken und wo sie feiern werden.

Luca Große Brintrup absolviert derzeit eine Ausbildung zum Justizfachwirt. Vor ihm liegen zwei Jahre Ausbildung mit wechselnden Blöcken aus Praxis- und Theorieunterricht. Er beschäftigt sich mit den Themen Zwangsvollstreckung, Familienrecht oder auch Zivil- und Strafrecht.

Die Stadt Dülmen saniert den Dernekämper Höhenweg: Die Arbeiten beginnen am Montag, 27. Februar. Der Wirtschaftsweg erhält zwischen Südumgehung und Heinrich-Leggewie-Straße eine neue Fahrbahnbefestigung, sowie Signal-Bankettsteine auf beiden Seiten.

Wasem Alakoud, bislang Trainer der Reserve von Adler Buldern in der Kreisliga B, trainiert ab dem Sommer die A-Jugend der TSG Dülmen. Damit schließen die Blau-Gelben ein Vakuum. Denn dem Landesligisten fehlte bislang der Unterbau.

Wetter:

Bis zum Nachmittag ist der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen bei Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad. Abends regnet es in Dülmen bei 10 bis 11 Grad.