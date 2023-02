Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das Bistum Münster gibt Flächen für Solaranlagen frei. In Buldern sind die Fahrkarten-Automaten der Bahn defekt. Und das Landesliga-Spiel am Sonntag fällt aufgrund einer schweren Erkrankung beim Gegner aus.

Wer am Bahnhof Buldern Fahrkarten für die Bahn kaufen möchte, hat derzeit schlechte Karten.

Das müssen Sie wissen: Die Nachricht des Bistums liest sich erst einmal unspektakulär, hat es aber in sich: Photovoltaik sei neben profanen Gebäuden jetzt auf und an Sakralgebäuden sowie auf kirchengemeindlichen Freiflächen grundsätzlich genehmigungsfähig, hieß es am Donnerstag aus Münster.

Familie Heese und Klara Kock sind die Nachwuchspreisträger des Jahres 2022. Für ihr besonderes Engagement erhielten sie jeweils 750 Euro. Mit ihrem Ehrenamt beim Stamm der Pfadfinderinnen in Heilig Kreuz Dülmen beziehungsweise der ehrenamtlichen Arbeit bei der Neuen Spinnerei konnten sie die Jury überzeugen. Die DZ hat die Preisträger im Portrait.

Nicht leicht haben es Bahnkunden in Buldern. Immer wieder fallen Züge aus - so auch gestern wieder. Dazu sind die Fahrkarten-Automaten defekt. Die Bahn plant Änderungen.

Aufgrund einer schweren Erkrankung des Co-Trainers beim SV Dorsten-Hardt, ist das für Sonntag geplante Landesliga-Spiel gegen die TSG Dülmen abgesagt worden. An ein Spiel sei in der Situation nicht zu denken, so Trainer Wölpper.

Termine:

16 Uhr, Eröffnung der Ausstellung „Aufgeblüht“, einsA

Wetter:

Am Morgen ist es bedeckt, die Temperatur liegt bei 6 Grad. Im weiteren Verlauf des Tages bleibt der Himmel grau und es regnet, die Temperaturen liegen zwischen 6 und 8 Grad.