Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Im Sommer werden an der Pflegeakademie im Kreis Coesfeld die ersten Auszubildenden zum Pflegefachmann/zur Pflegefachfrau fertig. Nach der Zusammenlegung der früheren Ausbildungen der Altenpflege, Gesundheits- und Kranken- sowie Kinderkrankenpflege gibt es nun eine generalistische Ausbildung.

So mancher Verein kämpft derzeit ums Überleben. Was fehlt, sind oft nicht Mitglieder, sondern Mitglieder, die bereit sind, Verantwortung im Vorstand zu übernehmen. DZ-Redakteurin Claudia Marcy sprach zu diesem Thema mit Andrea Temming, Geschäftsführerin des kfd-Diözesanverbands e. V. Das Interview lesen Sie im E-Paper oder in der Freitagsausgabe der DZ.

Die Arbeiten am Bahnhof gehen weiter voran. In den vergangenen Wochen wurden Bänke und Schilder am Vorplatz aufgestellt. Am Donnerstag gab es außerdem Arbeiten am Fahrradparkhaus. „Es wurden auf beiden Ebenen Bügel für weitere 70 Fahrräder installiert. Im Untergeschoss gibt es jetzt zudem auch einige Stellplätze für besonders kleine Kinderfahrräder“,erläutert Stadtsprecher André Siemes. Die 700 Stellplätze sind somit nun vollzählig.

Der CDU-Ortsverband Merfeld hat bei seiner Mitgliederversammlung den Vorstand um drei Beisitzer erweitert. Neu gewählt wurden dabei Christian Kock, Anna Reich und Christiane Frerick. Die übrigen Vorstandsmitglieder um die Ortsverbandsvorsitzende Melanie Bergmann wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Sechs neue Messdienerinnen und Messdiener werden am Sonntag in der Eucharistiefeier in St. Georg aufgenommen. Seit dem Sommer treffen sie sich bereits regelmäßig in der Gruppenstunde. Doch die Nachwuchssuche wird schwieriger.

Sara Haumering macht bei der Stadt Dülmen eine Ausbildung zur Bauzeichnerin - und gestaltet dadurch ihr eigenes Umfeld mit. Die Dülmenerin hat sich unter anderem bereits näher mit dem Bahnhof und verschiedenen Kindergärten befasst.

Der Wochenmarkt wird ab Dienstag, 31. Januar, wieder auf dem Platz vor dem Rathaus zu finden sein. Am heutigen Freitag findet der Markt somit vorläufig zum letzten Mal auf Königsplatz und Coesfelder Straße statt.

Jugend 70 Merfeld hat sich in der TT-Landesliga auf Rang zwei verbessert - ohne selber zu spielen. Das Team um Raphael Schwaag profitierte von der Niederlage der Münsteraner. Am Samstag tritt Jugend 70 beim Liga-Vierten in Burgsteinfurt an.

Termine:

Gedenkveranstaltung zum 27. Januar, 19 Uhr in der Alten Sparkasse mit Märchenerzählerin Brigitte Balmer-Landwehr und Musikerin Jutta Schmalenbach

Wetter:

Ein trüber Tag mit gelegentlichem Sprühregen. Trockene Phasen vor allem am Nachmittag. Höchstwerte: 3 bis 4 Grad. Es weht mäßiger, böiger und kalter Nordostwind.