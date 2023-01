Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Am Donnerstagmorgen lag in Dülmener Wildpark Schnee. Auch heute soll es wieder schneien.

Das müssen Sie wissen:

Aktuell gehen Betonarbeiten im zweiten Kellerbereich am Anbau der Grundschule Hiddingsel weiter. Schichtwasser in der Baugrube hinderte die Betonarbeiten eine Weile. Tatsächlich herrschte auf der Baustelle derzeit aber reges Treiben. Der Neubau ist schon in die Höhe gewachsen. Wie es derzeit auf der Baustelle aussieht, lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ oder im E-Paper.

Im Dezember war in Rödder ein trächtiges Mutterschaf getötet worden. Jetzt steht fest, dass ein Wolf für den Tod des Schafs verantwortlich war. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) hat dies nun dem Kreis Coesfeld gemeldet.

Der Startschuss ist gegeben: Noch bis zum 28. März können die teilnehmenden Büros Entwürfe für die neue Wache einreichen. Eine große Anzahl beteiligt sich beim Architekturwettbewerb.

Ab 5 Uhr war am Donnerstagmorgen der städtische Bauhof mit dem Winterdienst auf der Straße. Einiges zu tun hatte auch die Polizei. Zwischen 5.40 und 7.40 Uhr gab es in Dülmen sechs witterungsbedingte Unfälle. Verletzt wurde dabei aber zum Glück niemand.

Es dauert keine Minute und das Feuer breitet sich über weite Teile des Tannenbaums aus. Bei der Übung der Jugendfeuerwehr in dieser Woche war ganz schön was los. Denn auf dem Stundenplan stand die Brand- und Löschlehre – und die Brandklassen lernten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr auch mit praktischen Übungen kennen.

Über Praktika kamen Victoria Nieborg und Norena Schröder zur Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Volksbank Nottuln. Während Norena Schröder ihre Ausbildung im Sommer vergangenen Jahres begann, steht Victoria Nieborg kurz vor dem Abschluss. Die beiden erzählten der DZ von ihrer Ausbildung. Mehr dazu lesen Sie in der Freitagsausgabe oder im E-Paper.

Die hiesigen Fußball-Schiedsrichter dürfen sich über mehr Geld freuen, denn die Spesen-Sätze sind um rund zehn Prozent angehoben worden. Für ein Kreisliga-Spiel gibt es jetzt 27, statt wie bisher 24 Euro - plus Fahrtkosten.

Wetter:

Vormittags etwas Sonne. Ab dem Mittag zieht teils kräftiger Schneefall auf, später Schneeregen, dazu 2 bis 3 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen.

Verkehr:

Heute Geschwindigkeitskontrollen der Polizei auf der L 580.