Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das Arbeitsfeld von Jamie Brosterhaus und Lukas Hülk befindet sich hinter der Maschine. Derzeit absolvieren sie eine Ausbildung zum Feinwerkmechaniker. Sie bearbeiten Metalle mittels Verfahren wie Drehen, Fräsen, Bohren und Schleifen.

An vielen öffentlichen Stellen in Dülmen und den Ortsteilen können E-Bike- und Pedelec-Fahrer ihre Akkus aufladen. Zusätzlich bieten zahlreiche Gaststätten einen entsprechenden Service an. Daher will die Stadt das Angebot nicht ausweiten. Anders sieht es bei den derzeit 17 Ladesäulen für E-Autos aus.

Von chaotischen Zuständen berichten Gemeinde- und Stadtverwaltungen mit Blick auf die Wohngeld-Antragsflut. So extrem ist die Situation in Dülmen nicht. Allerdings berichtet Stadtsprecher André Siemes von einer „extrem hohen Belastung“ der Mitarbeiter in diesem Bereich.

Festlicher Glanz für Trompete und Orgel zum neuen Jahr erklingt am Sonntag, 22. Januar, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Pankratius. Der Trompeter Ralf Schmuck und der (noch neue) Bulderner Organist Michael Seibel spielen barocke Musik von Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Pierre DuMage und Tomaso Albinoni.

Die Querungshilfe mitten in Buldern ist verschwunden. Die Stadt erklärt jetzt, was es damit auf sich hat.

Petra Toppmöller, Leiterin der Stadtbücherei, hat die Ausleihhits 2022 ausgewertet. Besonders im Kinder- und Jugendbereich gab es einige klare Favoriten.

Zehn Spiele hat Jugend 70 Merfeld Zeit, um mit Sebastian Schulz verstärkt, noch den Sprung an die Spitze zu schaffen. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Kinderhaus. Am Samstag gastiert Liga-Schlusslicht Hiltrup II.

Morgens überwiegend blauer Himmel, die Temperatur liegt bei 7 Grad. Später sollte der Schirm nicht vergessen werden, da es regnet, die Höchstwerte liegen bei 8 Grad.